CC cree “sorprende” las declaraciones de alcaldesa de Fuencaliente sobre la sentencia de las aguas de la Fuente Santa

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Fuencaliente, Gregorio Alonso Méndez, en una nota de prensa, señala que “nos encontramos muy indignados con las declaraciones de la alcaldesa" del municipio y "su teniente de alcalde en los medios de comunicación celebrando la reciente sentencia sobre el aprovechamiento de las aguas de la Fuente Santa y erigiéndose en defensores de la misma cuando precisamente lo que han hecho desde que tomaron responsabilidades de gobierno ha sido todo lo contrario, demostrando su falta total de honradez política”.

En la nota se indica que “no deja de ser tremendamente sorprendente las últimas declaraciones realizadas en prensa por la alcaldesa y su teniente alcalde en relación con la sentencia del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) según la cual, en primera instancia, el Tribunal ha desestimado la reclamación de Termalismo sobre el aprovechamiento de las aguas mineromedicinales de la Fuente Santa y, en las cuales, con el mayor de los cinismos, se felicitan de la decisión judicial”.

La sentencia, añade, “que a falta de conocerla en detalle y poder analizarla y valorarla en el seno de la Comisión Especial de la Fuente Santa, la cual no ha sido convocada para tratar e informar de un asunto de tanta relevancia, como era de esperar ha sido favorable a los intereses municipales y es motivo de alegría para los fuencalenteros y especialmente para todos aquellos que hemos defendido de forma contundente y firme el aprovechamiento del agua de la Fuente Santa a favor del Ayuntamiento y que nos hemos opuesto a que sociedades mercantiles se apropiaran de ella”.

“Parece necesario recordar”, subraya, “que fue precisamente Coalición Canaria y SSP (Sí Se Puede) quienes exigimos en un pleno extraordinario que el Ayuntamiento se personara en defensa del interés municipal, que se dirigieran a Termalismo para que retirase su demanda, cosa que por lo visto no lograron o no quisieron lograr, y que fuimos los partidos que formamos la oposición los que exigimos y logramos que la designación del abogado que debía defender los intereses municipales, y por tanto del municipio, debía ser transparente, consensuada y seleccionando a un jurista de amplia solvencia profesional en lugar del que pretendía nombrar la Alcaldía ya que como profesional no estaba especialmente cualificado y no ofrecía garantías”.

En la nota se apunta que “cuando todos recordamos que durante el mandato de los actuales responsables del Ayuntamiento han sido ellos mismos quienes se han posicionado en contra del proyecto de balneario de la Fuente Santa previsto por el Cabildo Insular, que la actual alcaldesa en representación de su partido político ha interpuesto alegaciones en contra de la modificación de las normas del espacio natural y que aún no han sido resueltas, modificaciones de las normas del espacio natural concebidas para posibilitar el desarrollo de un balneario plenamente integrado con el entorno y que en todo el proceso de exposición pública sólo tuvo dos reclamaciones, curiosamente idénticas en sus argumentos y en su redacción las dos, resultando ser un calco una de la otra, una presentada por Termalismo y la otra por la propia alcaldesa”.

Añade que “también hemos sido testigos todos de cómo plantearon y se defendieron desde el grupo de Gobierno un ‘proyecto alternativo’ el cual coincidía plenamente con la propuesta que defendía Termalismo como ‘más adecuada para todos’. Tampoco ha sido ético la relación de algunos miembros del gobierno municipal con Termalismo a través de un entramado accionarial y societario el cual se intentó justificar ante nuestra insistencia en la poca moralidad y falta de explicaciones de esta situación con una intervención durante la celebración de un pleno en el que se reconoció la relación y se le intentó restar importancia”.

“Tampoco habría que olvidar”, prosigue, “entre otros hechos que durante un periodo de casi dos años organizaron varias reuniones con Termalismo, algunas de las cuales se celebraron en el propio ayuntamiento, o como se intentó registrar para beneficio particular el nombre Fuente Santa y se ocultó durante meses dicha información”.

Señala que “teniendo en cuenta todos estos hechos, todos ellos perfectamente contrastables por encontrarse recogidos en las actas plenarias o simplemente revisando la hemeroteca, y viendo como en sus recientes declaraciones dicen alegrarse del resultado de la sentencia del TSJC, deberían tanto la alcaldesa como el teniente alcalde no faltar al respeto a todos los fuencalenteros con estas declaraciones vergonzantes y carentes de un mínimo de dignidad”.

“Por todas estas declaraciones”, concluye, “que son lo último de lo penúltimo en la lista de despropósitos del grupo de Gobierno, especialmente de la Alcaldía, no los hace dignos del cargo que ocupan ni de seguir ocupándolo ni un minuto más”.