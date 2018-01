“Muchos de los que rechazan el proyecto de Ibarrola no conocen Garafía”

La ofensiva contra el proyecto artístico de Agustín Ibarrola en Garafía se ha recrudecido en las últimas semanas, pero el alcalde de la villa norteña, Yeray Rodríguez, defiende la propuesta del creador vasco y asegura que “muchos de los que critican la intervención ni siquiera conocen el municipio, no han venido nunca por aquí”. “Los comentarios que se vierten en las redes sociales demuestran que hay un completo desconocimiento de lo que está haciendo, porque no se actúa en un espacio natural, como se dice, sino en una zona ya degradada por la acción del hombre que se pretende de alguna manera recuperar”, ha afirmado a La Palma Ahora.

Rodríguez ha insistido en que “se están utilizando argumentos falsos en contra de este proyecto, porque no se interviene en espacios naturales ni protegidos”. Esta propuesta, subrayó, “cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y seguirá adelante; se trata de una actuación mucho más ambiciosa que se irá desarrollando en el tiempo y que contempla la construcción de un museo”.

Adelantó que la intervención planteada en el Barranco de La Luz, concretamente en la Fuente de la Huerta, “posiblemente no pueda realizarse porque las lluvias torrenciales del pasado mes de noviembre afectaron bastante a la zona en la que se pensaba intervenir y ahora es bastante complicado ejecutar el proyecto allí”.

El alcalde de Garafía sí se manifiesta a favor de “crear espacios y lugares para promocionar a los artistas locales, que siempre he dicho que están infravalorados; hay que darles una oportunidad para que sean conocidos incluso dentro de nuestra isla, porque muchos no lo son, y no hablo lógicamente de Luis Morera; en La Palma hay muchos creadores con talento a los que no se les ha dado una oportunidad”. No obstante, considera que Ibarrola tiene “un prestigio y una relevancia” que beneficiará a Garafía.

El proyecto de Ibarrola está financiado por el Cabildo de La Palma y tiene un presupuesto de 160.000 euros. El artista Facundo Fierro, vinculado a esta intervención, ha asegurado que se trata de “un museo único y exclusivo en el mundo, porque este modo de contemplar y de tratar el arte contemporáneo más vanguardista no se ha hecho nunca”.

Las obras del proyecto se iniciaron hace unos dos meses y en la actualidad se trabaja en la montaña de Los Lisianes en la actuación denominada Las piedras.