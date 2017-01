Los Llanos aboga por no pedir a los Reyes juguetes sexistas ni animales como regalo

La Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, bajo los lemas Elegir los juguetes no es un juego y los animales no son juguetes, anima “a los aridanenses a sumarse a una campaña responsable de juguetes navideños, apostando en su elección por aquellos no sexistas, que garantizan la igualdad y el respeto tanto a las personas como a los animales” , indica en un comunicado.

El concejal responsable del área, Armando Acosta, recordó que “la igualdad y el respeto son dos de los mejores regalos que podemos ofrecer no sólo en estas fechas, sino a lo largo de todo el año, para propiciar modelos sociales en los que la libertad, la integración, el desarrollo afectivo y el equilibro estén garantizados”.

Agregó que “las mascotas son seres vivos que merecen nuestro más absoluto respeto y consideración, no un regalo que admita devoluciones y, mucho menos, que podamos abandonar, de ahí la importancia de reflexionar si son de verdad, el regalo idóneo para estas fiestas”.

El concejal de Educación señaló que el Ayuntamiento de Los Llanos se ha adherido “a la campaña regional puesta en marcha por el Gobierno de Canarias con el fin de promocionar juegos y juguetes no sexistas y orientar sobre la elección de regalos que eviten que los más pequeños reproduzcan estereotipos, roles y prejuicios sexistas” porque, apuntó, “los juguetes no tienen sexo y por tanto no debemos crear barreras innecesarias sino ofrecer experiencias positivas y fomentar los valores de igualdad desde edades tempranas”.

“Una iniciativa”, se indica en la nota, “inspirada en el principio de que el juego es una forma de divertirse, expresarse, relacionarse y aprender roles, actitudes y habilidades y que subraya que su elección determina el desarrollo mental y afectivo, los valores transmitidos y las opciones futuras de niñas y niños”.

Entre las recomendaciones “a tener en cuenta a la hora de elegir los juguetes que los más pequeños solicitarán en sus cartas a los Magos de Oriente”, Amando Acosta resaltó “la necesidad de apostar por aquellos que favorezcan la autonomía personal y el cuidado recíproco, que faciliten la relación, la cooperación y la comunicación y que no utilicen la violencia. Juguetes adaptados en cada caso a la edad evolutiva y las preferencias de los más pequeños de la casa y que fomenten la creatividad y el desarrollo de sus habilidades personales y sociales”. En la nota se añade que “especial atención a los videojuegos, evitando aquellos que incluyan contenidos violentos, racistas o sexistas, reflexionando en familia sobre los valores que trasmiten a cada uno de ellos para evitar perpetuar la desigualdad social y los techos de cristal”.