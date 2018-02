Los Llanos conmemorará la fundación de la República Saharaui Democrática

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS), “se dan la mano a comienzos de marzo para conmemorar, junto con la Dirección General de Relaciones Exteriores , la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática a través de la segunda edición de Tadamun”, informa el Consistorio aridanense en un comunicado. “Un completo programa cultural”, se añade en la nota, “abierto a la participación del público en general, que incluye música, literatura, cine y humor y que, además, permitirá recaudar fondos en beneficio del proyecto Vacaciones en Paz”. Así lo manifestaron en la mañana de este lunes el director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, Julio Cabrera Rocha; la alcaldesa y la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal y Charo González Palmero, respectivamente, y la representante de ACAPS en La Palma, María Eugenia Álvarez.

Durante la presentación, Julio Cabrera destacó la apuesta del Ejecutivo canario y, en particular del área que dirige en el desarrollo de eventos de este calado social que, además, van en consonancia con la política regional de desarrollo socioeconómico y apoyo a la internacionalización que se está llevando a cabo desde el Gobierno autonómico.

Por su parte, Noelia García destacó “el interés de este programa que, por segundo año consecutivo traemos a nuestro municipio con la firme intención de sumarnos a la reivindicación de la situación socioeconómica en la que se encuentra sumido el pueblo saharaui desde hace más de 40 años”. Todo ello a través de “un programa multicultural” que, tal y como expuso la responsable de Cultura de la Corporación municipal, Charo González, contará con la participación de escritores y poetas locales y procedentes del Sáhara “que nos abrirán la puerta al día a día que vive un pueblo vecino, refugiado en el exilio y que desde el desierto argelino reclama su derecho a la autodeterminación a través de un referéndum libre y democrático y que ofrecerá a la sociedad aridanense en su conjunto, desde los niños hasta los mayores una perspectiva directa y cercana sobre realidad cotidiana”.

Programa integral

El programa cultural comienza el jueves 1 de marzo, a las 20:30 horas en el Espacio Cultural Real 21 con la presentación del poemario Donde siguen los errantes, de Bachir Ahmed Aomar, poeta y periodista que realiza el programa Sáhara desde Canarias en Radio Guiniguada.

El viernes 2 de marzo, a partir de las 19:00 horas, la Biblioteca Pública Municipal María Nieves Pérez Acosta se convertirá en el escenario de la narración oral bereber Hijas de Lilith, “sólo para público femenino y que correrá a cargo de Mohamed M. Hammú, que dará a conocer una de las tradiciones arraigadas en las que, desde tiempos ancestrales, las mujeres bereberes se reúnen todas las noches de luna mora para contarse historias transmitidas de generación en generación”. La anciana mayor, se explica en la nota, “tiene el honor principal de iniciar la velada y de guiar a todo el resto del grupo hacia un trance deseado, a un mundo mágico donde todo es posible”.

Asimismo, a las 20:30 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, tendrá lugar la proyección del documental Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara de la directora lara Lee, y del corto En tierra prestada, San Rafael en Corto. El coste de la entrada será de 5 euros y el 100% de la recaudación será para la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui ACAPS.

El sábado 3 de marzo, la sala infantil de la Biblioteca Pública Municipal María Nieves Pérez Acosta acogerá a partir de las 11:00 horas una nueva sesión del programa Biblioteca de Cuento, en esta edición de la mano de Hammutopia y dedicada específicamente a los cuentos del desierto saharaui que harán que los más pequeños traspasen fronteras, naden entre los mares y se sienten alrededor de una tetera de té de hierbabuena y un cielo de estrellas fugaces para comprender la libertad en las emociones.

A partir de las 13:00 horas, la Plaza de España celebra una nueva edición de Contigo Almediodía, con la actuación de Asisa Brahim y su cuarteto. Una cantante saharaui no olvida las raíces sonoras del Sáhara Occidental mientras se empapa a la vez de blues, rock y jazz en un encuentro con otras armonías de África y del Mediterráneo.

El fin de fiesta de la segunda edición del programa cultural Tadamun lo marcará el humorista Agustín Jiménez, presentador y monologuista y creador e impulsor del género de Stand Up en España, así como un referente imprescindible como intérprete y autor, que deleitará al público a partir de las 20:30 horas en el Polideportivo Camilo León con una dosis de buen humor. La entrada al espectáculo tendrá un coste de 10 euros y podrá adquirirse en la Oficina de Cultura. La recaudación será íntegra a favor de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS).