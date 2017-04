Los Llanos recupera el tradicional ‘Baile  del Candil’

Plaza de España de Los Llanos de Aridane.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane organizará el lunes 29 de mayo, a partir de las 21:00 horas en la Plaza de España el I Baile del Candil, se informa en una nota del Consistorio.” Una tradición perdida”, añade, “que el Grupo de Gobierno quiere rescatar en el marco de los actos conmemorativos previos a la celebración del Día de Canarias para dinamizar el casco urbano en estas fechas y rendir homenaje a los mayores y a tiempos pasados, en los que esta popular fiesta se convertía en un importante reclamo social para estrechar relaciones y pasar un rato divertido con amigos y familiares”.

La concejal responsable del área, Charo González Palmero, explicó que “la iniciativa responde al interés de la Corporación por mantener vivas las tradiciones de un pasado no muy lejano a través de una iniciativa que, como el Baile del Candil, invita a que la gente se relacione, baile y disfrute del folclore y del buen ambiente a la luz de los candiles que esa noche iluminarán el corazón del casco urbano de Los Llanos de Aridane”.

Con motivo de la velada, se indica en la nota, “se instalarán carpas y un total de 18 mesas en la Plaza de España, con capacidad máxima para 15 personas por mesa, a las que accederá por orden de reserva”. Apunta que “para no perderse esta divertida cita con el folclore y las tradiciones, los interesados podrán solicitar gratuitamente a partir del lunes 27 de abril y hasta el 19 de mayo la ficha de inscripción en la Concejalía de Cultura, donde además podrán consultar el plano de mesas disponibles y la ubicación de las mismas”. En caso de completar el aforo, “y ante la posibilidad de sufrir cancelaciones de última hora por parte de algunos de los inicialmente interesados, se habilitará una lista de reserva”.

Los asistentes “podrán acudir a la Plaza portando comida y bebida para degustar en cada una de las mesas reservadas, cuya ocupación deberán realizar antes de las 20:00 horas”. La fiesta, amenizada por grupos tradicionales que actuarán en vivo y en directo animando el ambiente, se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

Charo González señaló que el acceso al recinto del Baile del Candil es gratuito, “si bien es necesario ir ataviado con la vestimenta tradicional canaria” e insistió en la importancia de cuidar el atuendo y complementos empleados. Finalmente, la edil hizo un llamamiento a los aridanenses en particular y a los palmeros en general “para que acudan a esta convocatoria y contribuyan con su presencia a revivir y a poner en valor no sólo un evento que como el Baile del Candil forma parte de las costumbres etnográficas y la idiosincrasia del pueblo canario sino, que además, es un fiel reflejo de nuestra historia y costumbres tradicionales más arraigadas y que no debemos olvidar”.

Día de Canarias

Al igual que en los últimos años, “y en el compromiso de acercar una de las fiestas a los barrios del municipio, el Día de Canarias se conmemorará el martes 30 en el barrio de Todoque, donde desde primeras horas de la mañana los artesanos exhibirán sus productos en los stand de oficios tradicionales ubicados en el entorno de la Plaza”. A las 12:00 horas se interpretará el himno de Canarias y se procederá a izar la bandera autonómica. A continuación, a partir de las 13:00 horas, dará comienzo la degustación de platos típicos a cargo de las asociaciones de vecinos del municipio.