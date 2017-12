La revisión del catastro de Los Llanos en 2017 aflora 400 expedientes irregulares

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha mantenido una reunión de trabajo en la que han participado los técnicos municipales del catastro, el concejal responsable del área de Hacienda, Mariano Hernández, y los representantes del grupo Ceres, la empresa contratada para asumir los compromisos suscritos en el convenio firmado en su momento por la Corporación municipal y la Gerencia del Catastro con el fin de regularizar progresivamente la situación urbanística de cada una de las parcelas y construcciones existentes en el término municipal de Los Llanos de Aridane, se informa en nota de prensa. Un encuentro en el que se han analizado los resultados de la revisión llevada a cabo a lo largo de 2017 y que ha aflorado 400 expedientes irregulares y 1.500 nuevos recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El responsable de Ceres, Manuel Baena, expuso la evolución positiva que en materia catastral ha experimentado Los Llanos de Aridane en los dos últimos años, tras las labores preparatorias llevadas a cabo en 2012 y 2013 por el Ayuntamiento de cara a recuperar el convenio que la Gerencia del Catastro rescindió en 2010 a la Corporación por incumplimiento, al ceñirse exclusivamente a la tramitación de la declaración 901 para la alteración de la titularidad y variación de la cuota de participación en bienes inmuebles.

Así las cosas, el Ayuntamiento descartó la gestión de las declaraciones catastrales 902, 903 y 904, relativas a nuevas construcciones, ampliación, reforma o rehabilitación de bienes inmuebles, las de agregación, agrupación, segregación o división de bienes inmuebles y el modelo correspondiente a cambio de cultivo o aprovechamiento, cambio de uso o demolición o derribo de bienes inmuebles, a pesar del perjuicio que ello ocasionaba a vecinos, inversores y propietarios.

En la reunión se puso de manifiesto que, tras recuperar el convenio con la Gerencia del Catastro e incorporar a Ceres como empresa externa de apoyo a la Oficina Municipal del Catastro Los Llanos de Aridane “ha experimentado un antes y un después en materia de gestión catastral, ofreciendo a los vecinos un servicio integral y la posibilidad de realizar todos sus trámites en un único punto, lo que simplifica considerablemente cualquier documentación de uso urbanístico, optimiza el tiempo destinado a este tipo de asuntos y, sobre todo, evita desplazamientos innecesarios, mejorando la operativa en la prestación de los servicios públicos para todos y cada uno de los organismos con implicaciones en la materia”, explican.

Asimismo, “la labor de regularización realizada ha permitido solucionar muchas de las discrepancias existentes en cuanto a linderos o titularidades de propiedades, entre otras cuestiones reduciendo a cero en 2017 las quejas por errores catastrales”, señalan.

Mariano Hernández se mostró satisfecho con las ventajas que este sistema reporta “ya que, poco a poco, va haciendo iguales a todos los aridanenses frente a la Hacienda local, de manera que cada uno tributa en función de sus posesiones, de la naturaleza de sus bienes y de los fines a los que dedica cada propiedad porque lo que no resulta justo es que mientras unos asumen sus obligaciones, otros por motivos de diferente índole, no segreguen sus parcelas, no hagan las divisiones horizontales que corresponde o declaren los usos de cada inmueble”.

Al respecto agregó que “aunque queda camino por recorrer, lo cierto es que los medios tecnológicos existentes a día de hoy unidos al hecho de contar con un sistema cartográfico digital y de fotografías aéreas con un elevado grado de precisión, facilita cada vez más el trabajo de los equipos responsables de la revisión del catastro, todo ello en beneficio del interés general y del particular de los vecinos de nuestro municipio”.