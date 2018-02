El Casco Histórico premia este viernes a la mejor peluca de la capital

Llega el primer fin de semana del Carnaval palmero y el viernes, 9 de febrero, no es un viernes cualquiera, es Viernes de Peluca. Como cada año, a partir de las 14:30 horas comienza la Fiesta de la Peluca en la Trasera del Cabildo, en Santa Cruz de La Palma. Decenas de personas celebran el comienzo de las fiestas ataviadas con todo tipo de postizos, desde los más clásicos hasta los más elaborados, se informa en nota de prensa.

La Asociación de Empresarios Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma organiza este año el tradicional Concurso de Pelucas con premio a la mejor peluca de la jornada. "Otros años era nuestro asociado la Bodeguita del Medio quien hacía este certamen. En esta ocasión, debido a que por el momento la Bodeguita del Medio no ha abierto sus puertas, hemos querido tomar las riendas del concurso para que no deje de tener continuidad en el tiempo", explican desde la Asociación. Un acto que cuenta con el patrocinio de Mabel Joyeros. "Queremos agradecer también la implicación de nuestros socios Umami the Ham's Corner, Tasca La Cuatro y Tasca la Esquina", añaden.

La fiesta arrancará con otro concurso, el II Concurso de Mojito del Carnaval. "Estaba previsto para la semana pasada, pero debido al mal tiempo tuvimos que aplazarlo. Y qué mejor que unirlo al día de la Peluca", exponen los empresarios. En dicho certamen, que cuenta con la colaboración, entre otros, del IES Virgen de Las Nieves, participarán distintos bármanes profesionales que se unirán y compartirán experiencias con los jóvenes estudiantes de hostelería”.