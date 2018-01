El Festival de Cine Anime La Palma estará presente en la 'Japan Weekend Madrid'

El Festival de Cine Anime La Palma, que organiza el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y la Asociación Anime Label, “continúa su crecimiento y contará con un estand promocional en la Japan Weekend Madrid que se celebrará en el Ifema de la capital de España los días 10 y 11 de febrero”, se indica en una nota de prensa del Consistorio. Se trata de “uno de los principales eventos dedicados a la difusión de la cultura japonesa en nuestro país a través de exposiciones, conciertos, juegos y otras actividades relacionadas con el mundo nipón”.

La presencia en esta cita contribuye a dar “un espaldarazo a un Festival que tuvo una primera edición en 2008 y que a raíz de su recuperación en 2017 ha alcanzado en muy poco tiempo una notable repercusión, hasta el punto de que este año ha sido incluido en el calendario de eventos conmemorativos del 150 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y España”.

Paralelamente, el Festival anuncia de cara a su cuarta edición, del 2 al 5 de enero de 2019, el cambio de sede desde el Teatro Cine Chico al Teatro Circo de Marte, “dada la mayor capacidad de este recinto”, se apunta en la nota. La pasada edición, a principios del presente año, “sumó un total de 450 espectadores, siendo Your name la película más vista, con 150 personas. Tres de las cuatro proyecciones superaron el centenar de espectadores y únicamente la película emitida el día 5 de enero no alcanzó esa cifra al ser víspera de Reyes”.

El traslado al Teatro Circo de Marte viene motivado, además, porque este espacio ofrece mayores posibilidades y más comodidad a la hora de llevar a cabo las actividades paralelas que organiza el Festival como concursos, juegos, sorteos, merchandising, kpop, etc.

La concejal de Cultura de Santa Cruz de La Palma, Virginia Espinosa, reitera la intención del Ayuntamiento “de seguir apostando por una actividad que, gracias a la iniciativa de Efrén Fernández Agudo, ha dado respuesta al interés de un público especialmente juvenil y contribuye a aumentar el valor cultural del cine, incentiva las artes gráficas e inculca valores como el ecologismo o el anti belicismo”.

El Festival cuenta con el patrocinio de Essilor y la colaboración de la distribuidora Selecta Visión, la firma Efrén Ópticos y el Teatro Cine Chico.