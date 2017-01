Globos del Día de Reyes en el Parque Infantil de la capital

Como cada 6 de enero desde hace unos 20 años, los Reyes Magos pasan por el Parque Infantil de Santa Cruz de La Palma, y como saben que allí acudirán muchos de los niños a quienes Sus Majestades han traído la alegría en forma de regalos, dejan a la entrada del esta zona de juego unas ristras de globos como muestra de su paso.

Reproducimos unas palabras de Luis Cobiella, pronunciadas en el espacio Aclarando el día de Radio ECCA el 4 de enero del 2007, para acompañar esta imagen:

“Hay quien cuestiona la existencia histórica de los Reyes Magos; pero los Reyes Magos existen. Y existen no tanto porque también hay quien no cuestiona su existencia histórica, sino porque todos cuidamos que la ilusión no se nos muera, con lo que volvemos a recobrar la alegría infantil de no saber que los Reyes Magos son los padres, más aún ahora: saber que los padres no son los Reyes Magos.

Para que la ilusión no se nos muera debemos cuidar que no se nos mueran los Reyes Magos. Uno de los cuidados será saber que los padres no son los Reyes Magos, y este cuidado me parece que de momento está a salvo: basta preguntar a los padres en las últimas horas de la víspera si son ellos o si son los Reyes Magos los que los mantienen en vilo gozoso ...

Y para los creyentes tienen los Reyes Magos un plus: ellos, los Reyes, cambian la confortable seguridad de sus reinos por el azaroso seguimiento de una estrella para adorar a un niño desvalido ante quien se despojan del oro de la razón, el incienso de lo sagrado y la mirra del poder. Suprema adoración, supremo regalo de Reyes: renunciar al poder, a lo sagrado y a la razón reconociendo que ese niño, Jesús llamado, es la única razón, lo único sagrado, el único poder”.