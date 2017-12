El III Festival de Cine Anime de La Palma entra en el calendario de los 150 años de la embajada de Japón en España

La tercera edición del Festival de Cine Anime de La Palma ha sido incluida en el calendario de eventos conmemorativos del 150 aniversario de las Relaciones Diplomáticas Japón-España que se celebrarán por toda España durante 2018, se informa en nota de prensa.

El Festival, organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y la Asociación Anime Label a partir de la iniciativa particular de Efrén Fernández Agudo, tiene como objetivo potenciar el valor cultural del anime y generar un espacio de debate e intercambio de opiniones entre los espectadores. La cita se desarrollará entre el 2 y el 5 de enero en el Teatro Cine Chico Municipal y contará con la proyección de cuatro películas, además de otras actividades complementarias como sorteos, concursos y conferencias.

Para la concejal de Cultura de Santa Cruz de La Palma, Virginia Espinosa, la inclusión del Festival dentro del calendario de actos de los 150 años de la embajada de Japón en España “supone un respaldo importantísimo para un festival que tras su recuperación el pasado año ha logrado captar el interés de numerosos amantes de la cultura nipona y a los aficionados al cine de animación”.

Los títulos que componen la presente edición son En este rincón del mundo, Your name, La chica que saltaba a través del tiempo y Perfect Blue. Todas las proyecciones darán comienzo a las 18:00 horas y serán en versión original subtitulada en español. La entrada a cada película tendrá un coste de 1 euro. No obstante, la entrada será gratuita para todas aquellas personas que se presenten con un cosplay (caracterización de un personaje de cómic, manga, anime o videojuegos).

El día 5 de enero el Teatro Cine Chico acogerá también la conferencia Lenguaje cinematográfico en el anime, a cargo de José Rodríguez San Juan y José David Batista, creadores del canal de Youtube Dioses del Trueno, en el que realizan críticas y recomendaciones sobre cine y este género fílmico en particular.

El Festival cuenta con el patrocinio de Essilor y la colaboración de las firmas Selecta Visión y Efrén Ópticos y del Teatro Cine Chico. Toda la información se encuentra disponible en la web festivaldecineanimelapalma.webnode.es