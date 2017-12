Cuatro títulos representativos del cine de animación japonés se proyectan en el III Festival de Cine Anime La Palma

Cuatro de los títulos más representativos del cine de animación japonés conforman la programación del Festival de Cine Anime La Palma cuya tercera edición arranca este martes, día 2 de enero, en el Teatro Cine Chico Municipal de Santa Cruz de La Palma. Todas las proyecciones darán comienzo a las 18:00 horas y serán en versión original subtitulada en español, se informa en nota de prensa.

La muestra está organizada por el Ayuntamiento capitalino y la Asociación Anime Label y este año cuenta con el aliciente de haber sido incluida en el calendario de eventos conmemorativos del 150 aniversario de las Relaciones Diplomáticas Japón-España.

El Festival da comienzo el martes con la proyección de En este rincón del mundo, de Sunao Katabuchi, que narra la historia de supervivencia de una familia residente en la ciudad de Kure (Hiroshima) durante la II Guerra Mundial. El filme, mejor película de animación de 2017 según la Academia Japonesa de Cine, obtuvo además el Premio del Jurado en el Festival de Annecy 2017, además de estar nominada a la Mejor Película Independiente en los Premios Annie y a Mejor Largometraje de Animación en el Festival de Gijón 2016. La película no está recomendada para mayores de 7 años.

La aplaudida y multipremiada Your name, de Makoto Shinkai, protagoniza la sesión del miércoles. Se trata de uno de los mayores éxitos del cine japonés de animación, siendo la cuarta película más taquillera de toda la historia del país. Your name habla de las historias cruzadas de Taki y Mitsuha, una chica que vive en un pueblo en medio del campo y un chico de Tokio, quienes a raíz de un sueño irán intercambiando sus cuerpos y sus vidas.

La chica que saltaba a través del tiempo, de Mamoru Hosoda, ganadora del premio a la mejor película de animación por el Festival de Sitges 2006 y por la Academia de Cine japonés en 2007, se proyectará el jueves 4. Como refleja el título del film, narra la historia de la joven Makoto, que posee la extraordinaria capacidad de viajar en el tiempo, habilidad que usará para evadir los problemas y disfrutar una permanente adolescencia.

Cierra el Festival (el viernes, 5 de enero) Perfect Blue, un título no recomendado para menores de 16 años que mezcla el terror, el thriller y el drama. Aclamada ópera prima de la animación para cine del malogrado Satoshi Kon, narra la historia de Mima, la protagonista de una serie televisiva que descubre que la ficción se reproduce en su vida real: sueño y realidad se confunden hasta el punto de cuestionarse su propia identidad.

Además de las proyecciones, el Festival organiza varias actividades paralelas, concursos y charlas como la que tendrá lugar el 5 de enero a las 17:00 horas, a cargo de José Rodríguez San Juan y José David Batista, creadores del canal de YouTube Dioses del Trueno.

La concejal de Cultura de Santa Cruz de La Palma, Virginia Espinosa, señala que el Festival Anime La Palma “enriquece de manera considerable la programación cultural de nuestra ciudad, al atender la demanda de los muchos aficionados al cine de animación japonés de nuestra isla y ofrecernos nuevas perspectivas sobre este género”.

El Festival cuenta con el patrocinio de Essilor y la colaboración de las firmas Selecta Visión y Efrén Ópticos y del Teatro Cine Chico. Toda la información se encuentra disponible en la web festivaldecineanimelapalma.webnode.es