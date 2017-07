El PP de la capital denuncia “las constantes contradicciones” del alcalde con el proyecto de la Avenida Marítima

El PP de la capital, en un comunicado, denuncia “las constantes contradicciones” del alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, con el proyecto de la Avenida Marítima. En la nota se señala que “el grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma viene denunciando que el alcalde de la ciudad, el socialista Sergio Matos, no ha sido capaz ni siquiera de aclararse con el futuro de una de las arterias principales de la capital como es la Avenida Marítima”. El portavoz municipal” del PP, Juan José Cabrera, indica que “esta indecisión nos ha llevado, después de 2 años de legislatura, a no tener claro ni lo que se hará, ni cuando se hará, ni quien lo hará, ni con qué dinero se ejecutará”.

Cabrera explica que “en el último pleno han conocido que el compromiso del Gobierno de Canarias, tan anunciado en los medios de comunicación, supone un plan de embellecimiento que se llevará a cabo, supuestamente, en el tramo que va desde la Avenida de El Puente hasta a la Avenida de Las Nieves”. Al efecto, ha manifestado que es “un proyecto del que no sabemos absolutamente nada salvo que será un lavado de cara según palabras del propio alcalde”. Explica Cabrera que este “ lavado de cara hace pensar que se prevé que la reforma de dicho tramo no será ni mucho menos a corto plazo ya que no se entendería en ese caso invertir en ese lavado de cara”.

No obstante, se añade en la nota, “para los concejales del PP lo más sorprendente es que ahora parece ser que el proyecto que se da por bueno para el tramo ubicado entre la zona del césped y la Avenida El Puente, después de anunciar en numerosas ocasiones que se haría un nuevo proyecto por parte del Cabildo y que el Ayuntamiento no conocía pero que se daría a conocer previamente para proponer modificaciones al mismo, resulta que será el que ya tenía redactado el técnico encargado de ello en la pasada legislatura bajo el gobierno de los populares, estando redactado desde entonces incluso a nivel de proyecto de ejecución en un buen tramo de dicha zona”.

Para el portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma “las manifestaciones del alcalde nos hacen pensar que hemos perdido un tiempo precioso y que no tenemos claro cuánto tiempo más seguiremos perdiendo dado que si después de dos años de haber aprobado el propio Ayuntamiento por unanimidad, como también hicieron las asociaciones de empresarios, el proyecto de la Avenida, resulta que hoy en día hemos vuelto atrás y no tenemos claro absolutamente nada sobre su futuro”.

Cabrera Guelmes manifiesta su “temor” porque “acabe la legislatura sin que la Avenida cambie de cara en ninguno de sus tramos debido a la incapacidad manifiesta en la toma de decisiones que ha caracterizado a este grupo de Gobierno”. Prueba de ello, explican desde el PP, “es que después del tiempo transcurrido el propio alcalde, Sergio Matos, sale en los medios de comunicación hablando de la posible peatonalización de la Avenida Marítima en alguno de sus tramos, obviando la realidad del municipio de Santa Cruz de La Palma y todos los informes que ven inviable esta propuesta en las circunstancias actuales”.

La situación “actual”, añade, “es que se da por culminado una parte del proyecto y se trabaja en un segundo tramo pero se afirma que ahora se trabajará nuevamente sobre el mismo proyecto anterior y posibles modificaciones que podrían ser tan sustanciales como para cambiar por completo la propuesta que presumiblemente debería presentarse en breve y que, si es la misma que se presentó a principio del año 2015, plantea únicamente la peatonalización de la zona de aparcamientos en días festivos pero sin renunciar al tráfico en ninguno de sus tramos”.

Finalmente, el portavoz del PP apunta que “además de estos continuos cambios de criterio en relación a la parte técnica, igual de preocupante es la parte presupuestaria, ya que se da por hecho que la Dirección General de Comercio del Gobierno Autónomo dispondrá de fondos procedentes del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias) que tendrán como finalidad la reforma de la Avenida, pero no se da cuenta del alcance presupuestario del compromiso adquirido, si ya está cerrado, ni de los plazos que se contemplan. Tampoco se confirma partida presupuestaria de otras administraciones ni del propio Ayuntamiento” por lo que Cabrera Guelmes culmina afirmando que “todo se resume en una frase: no se sabe que proyecto se hará, ni cuando se hará y tampoco quien pondrá el dinero”.