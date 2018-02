Rody Aragón presenta su espectáculo ‘Los Payasos de la Tele’ por primera vez en Santa Cruz de La Palma

Rody Aragón, hijo del mítico payaso Fofó y sobrino de Miliki y Gaby, se ha propuesto en su nuevo espectáculo rescatar la época de Los Payasos de la Tele y contagiar a los niños del siglo XXI del espíritu de ilusión que atrapaba a sus padres delante de la pequeña pantalla. Adultos y pequeños podrán descubrir desde el viernes 2 de marzo y hasta el domingo 11 de marzo un espectáculo repleto de recuerdos: ‘¿Cómo Están Ustedes?’, ‘La Gallina Turuleta’, ‘El Auto Nuevo’, ‘Cómo me Pica la Nariz’, ‘Hola Don Pepito’ y muchas más canciones, se informa en nota de prensa.

Rody Aragón viaja al pasado para homenajear a su familia. Y lo hace rescatando sus canciones sobre la pista del Circo que lleva su nombre y que se instalará en Santa Cruz de La Palma. “Quería homenajear a mi familia y además llegar a los niños de hoy en día con las canciones de toda la vida”, explica Rody. “La verdad es que nos esperan más los padres que los niños porque son los que me identifican, aunque les hayan transmitido quién es mi familia, la familia Aragón”, explican el artista. “Pertenecer a la familia Aragón es un honor y una responsabilidad. Cada vez que salgo al escenario, el público me hace un examen”, añade Aragón.

El show es un homenaje a la familia Aragón.

El show

La primera parte del show es un recorrido por las principales disciplinas artísticas circenses. Una representación de números llevados a cabo por profesionales internacionales recordarán al público la esencia del circo tradicional en estado puro: malabaristas, magos o trapecistas harán las delicias de los presentes. La segunda parte del espectáculo se centra en el recuerdo a los Payasos de la Tele. Rody aparece vestido con el traje original y a partir de ahí “se trata de un viaje al pasado. De llevar a nuestros hijos hasta nuestra infancia”, dice Rody Aragón. "Cada vez que salgo a la pista y comienza mi actuación veo sonrisas, rostros de ilusión e incluso lágrimas de emotividad entre el público asistente. Es una sensación muy extraña. Por una parte homenajear a mi familia y por otra recordar todos aquellos momentos que vivimos juntos”, comenta emocionado Aragón.

Un espectáculo divertido para toda la familia.

“No es un circo como los que la gente está acostumbrada a ver. Es un circo teatral, como los de antes. No tenemos animales sino unos números tradicionales adaptados y mucha música y humor”, relata el payaso. “Dado el perfil de los números del espectáculo, nuestro circo está enfocado tanto para adultos como para niños. Solemos ver a grupos de amigos sin niños que quieren rememorar sus tiempos jóvenes, lo cual es súper emocionante”, añade Rody.

El espectáculo rescata la época de 'Los payasos de la tele'.

Las entradas se pueden adquirir desde 8 euros en www.CircoRodyAragon.com y Taquillas.

Familia Aragón ‘Los Payasos de la Tele’ es el nombre con el que popularmente se conocía al trío de payasos españoles formado inicialmente por Gaby, Fofó y Miliki y a los que posteriormente se unieron Fofito y Rody (hijos de Fofó) y Milikito (hijo de Miliki). “Todo lo que me enseñó mi padre lo sigo poniendo en práctica, sobre todo el respeto que me dijeron que tenía que tenerle al público. A no engañarles, a hacerles reír de una manera sana, con chistes que pueda entender desde la abuela hasta el nieto y sin tenernos que reír de los defectos de las personas”, afirma Rody. El sonido y la música han aportado mucho a la forma de contar historias, aunque también se ha querido conservar y rescatar la esencia antigua con números que hacía tiempo que no se hacían. “Hay que quedarse con lo bueno de lo antiguo y ser suficientemente inteligente para innovar y poner modernidad en lo que hacemos”, asegura Rody.