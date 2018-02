David Ruiz Álvarez, concejal de Turismo, Desarrollo local y Seguridad del Ayuntamiento de Tazacorte.

El concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tazacorte, David Ruiz Álvarez, en una nota de prensa, destaca que “la Agencia de Colocación" del Consistorio "es un claro ejemplo de las nuevas líneas innovadoras de lucha contra el desempleo que se están llevando a cabo a través del área de Desarrollo Local”. Se trata de “un servicio innovador y gratuito, tanto para demandantes de empleo inscritos en la Agencia, como para las empresas ofertantes, cuya finalidad es ayudar en la gestión e interacción para la inserción laboral”. En la nota se resalta que la Agencia de Colocación municipal de Tazacorte tramitó 76 ofertas de empleo en 2017 y detalla que “el número de usuarios registrados actualmente ascienden a 476”.

El 2 de junio de 2016 se formalizó un convenio de colaboración entre el Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) y el Ayuntamiento de Tazacorte, creándose la primera Agencia de Colocación municipal La Palma, donde no solo se presta un servicio a los ciudadanos de Tazacorte, sino además a desempleados de pueblos vecinos, porque la acreditación por el Servicio Canario de Empleo (SCE) abarca toda la Comunidad Autonómica de Canarias”.

En la nota se añade que “este programa de intermediación y orientación laboral gratuito ha sido reorganizado por el actual equipo de Gobierno” del Ayuntamiento de Tazacorte, “dotándolo de más recursos humanos y de mejores herramientas para gestionar más eficientemente los datos de los usuarios de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local”.

David Ruiz añade que “este novedoso proyecto basa su éxito en la participación de empresas colaboradoras que hacen uso de este servicio, en muchos casos en más de una ocasión, destacando empresa como SISEF Canarias, Acuahobby, Lunión Bugaderies de Catalunya SA-CT La Palma, Cafetería La Buhardilla 2, Bar La Cabaña, Efrén Pérez Toledo, Hotel Sol La Palma, Hotel Teneguía Princess, Empaquetadores y Embaladores de plátanos de La Isla, DinoSol Supermercados, Spar Supermercados, Restaurante. Casa del Mar, Restarante Teneguía, RestauranteMontecarlo, etc”.

Entre los datos que reflejan la agencia de Colocación, destacan “el número de usuarios registrados actualmente, que ascienden a 476. Un 55% de los desempleados registrados pertenecen al municipio de Tazacorte, y un 45% de los datos son desempleados registrados de otro municipio”.

Los usuarios de la base de datos de la Agencia de Colocación “son desempleados mayoritariamente de 16 a 30 años y de 45 a 55 años, que llevan desempleados largos periodos de tiempo. Esto se debe a que muchos jóvenes han dejado los estudios a temprana edad y ahora buscan sumarse al mercado laboral en puestos de poca cualificación, ya que la mayoría no ha superado la ESO, y no poseen ningún tipo de formación”. A la franja de mayor edad pertenecen los colectivos que perdieron sus trabajos al inicio de la crisis y no han conseguido insertarse nuevamente al mercado laboral.

El número de desempleados “en cuanto a la demanda por sexos es de un 50,40% mujeres y un 45,60% hombres. Se han tramitado un total de 76 ofertas en empresas privadas, de las cuales se ha insertado un 13% de usuarios”.

Ruiz destacó además que “son datos positivos en materia de empleo en el ámbito municipal”, y pone como ejemplo de ello los últimos datos oficiales de “Evolución del Paro Tazacorte” (www.datosmacro.com/paro), que reflejan una “Tasa de Paro Registrado del 29,20% a fecha de diciembre 2016 (con una población de 4.633, con un número de parados registrados de 583) y del 28,06% a fecha de diciembre 2017 (con una población de 4.633, con un número de parados registrados de 568)”.

“Se percibe con claridad la tendencia en positivo en cuanto a la creación de empleo en nuestro municipio. Estamos ante cifras muy positivas", ha asegurado el concejal, “son datos esperanzadores que anuncian que el 2018 será el mejor año desde que se creó la Agencia de Colocación. Estos datos son más que satisfactorios, pues aunque se inserte con la ayuda de la Agencia de Colocación a un solo desempleado (usuario), esto se considera un pequeño logro ante el principal problema que sufrimos en nuestra sociedad, el desempleo de larga duración que está abocando a las familias a la exclusión social, un problema que desde las administraciones publicas estamos obligados a afrontar y en Tazacorte se está logrando con mucho esfuerzo utilizando herramientas novedosas como nuestra Agencia de Colocación municipal, única en nuestra Isla”.