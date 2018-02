NC considera “inaceptable que no se hayan reiniciado las obras de la carretera de circunvalación de Tazacorte”

Miguel Ángel Pulido, coordinador de Nueva Canarias en La Palma.

El secretario de Organización de Nueva Canarias (NC) en La Palma, Miguel Ángel Pulido, considera “inaceptable que no se hayan reiniciado las obras de la carretera de circunvalación de Tazacorte, para mejorar el acceso al Puerto, uno de los polos de desarrollo de la comarca, a pesar del anuncio hecho por el consejero de Obras Públicas el pasado mes de Julio, tanto en su visita al municipio como en sede parlamentaria”, se indica en una nota de prensa de NC.

En el ejercicio pasado, se apunta en la nota, “el Gobierno de Canarias tenía consignados inicialmente para la variante de Tazacorte 2,25 millones de euros, pero con la con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, y la ampliación de la partida para las obras previstas en el Convenio de Carreteras, la Consejería de Obras Públicas estaba en disposición de destinar el pasado ejercicio a esta vía unos 4 millones de euros, lo que hubiese permitido adelantar su tiempo de ejecución y finalización”.

Pero “lo sorprendente”, manifiesta el dirigente palmero de la izquierda nacionalista, “es que la ejecución de estos 4 millones de euros, al cierre del ejercicio, es del 4,6%, dado que sólo se han abonado 184.495,50 euros, pues la obra sigue estando totalmente paralizada, dato que viene a demostrar que el balance en esta materia del Ejecutivo canario es muy deficiente, pues ya no se puede seguir culpando al incumplimiento del Gobierno de España para justificar su paralización”.

Para Miguel Ángel Pulido “es totalmente inaudito que estas obras, paralizadas desde el año 2012, no se hayan reiniciado y sigamos soportando los engaños. Pues no se trata de que haya o no nuevo convenio, o de que los incumplimientos del Estado ralentizaron las obras, simplemente se trata de una gestión negligente por parte de este mal Gobierno que en La Palma y en Canarias seguimos sufriendo”.

Un año, se subraya en la nota, “prácticamente en blanco en gestión al que hay que agregar”, según Nueva Canarias, “la falta de interlocución con el Ministerio de Fomento para recuperar la deuda de 400 millones de euros prefinanciados por el Gobierno canario y para suscribir un nuevo convenio, del que no se sabe nada”. “No se firmó el nuevo convenio, antes del 31 de diciembre del pasado año, como se anunció a bombo y platillo, y menos está avanzado un principio de acuerdo para los próximos ocho años, con una financiación anual de 250 millones de euros”, concluye.