El PSOE bagañete denuncia el abandono de la zona del Puerto de la Villa por parte de UB-CC

Los socialistas de Villa y Puerto de Tazacorte, a través de su portavoz, Vicente Méndez, en una nota de prensa, se hacen eco de “las continuas quejas y denuncias de vecinos, turistas y empresarios de la zona del Puerto de Tazacorte por el total abandono de la zona por parte del grupo de Gobierno de UB-CC. En la nota se apunta que “no se trata sólo de la falta de limpieza y cuidado del entorno, que es nula, sino que la preocupación y las respuestas a las quejas, por parte de UB-CC, también lo son”, afirma el portavoz socialista.

El PSOE critica que “las imágenes que se están viendo estas últimas semanas en la zona más visitada del municipio, zona donde se encuentras las principales playas, donde hay varios negocios de hostelería, casi 2.000 vecinos y muchos turistas, son más que lamentables. Nos preocupa, como a los vecinos y empresarios que nos han trasladado sus quejas e imágenes, la situación que se está viviendo en el Puerto de Tazacorte y la falta de respuesta. El abandono por parte del rupo de Gobierno UB-CC de esta zona, es incomprensible”, subraya Vicente Méndez.

Ropa tendida en un jardín del barrio del Puerto de Tazacorte FOTO FACILITADA POR EL PSOE

En la nota se añade que la recién reelegida secretaria general del PSOE en la Villa y Puerto, Carmen Acosta, manifiesta su preocupación por la situación y lamenta que “éstas imágenes nos hacen recordar y temer que volvamos a pasar por episodios que ya se vivieron en el municipio hace unos años, donde pudieron haber desgracias incluso personales; recuerdo las toneladas de basuras que hubo que sacar de las cuevas del Time, el incendio en la cuevas y la evacuación forzosa que hubo que hacer en esa zona donde habían incluso menores, y todo, por la desidia también e inacción en su momento, de un gobierno de UB-CC”.

El Partido Socialista, se apunta en la nota, ha decido hacer públicas estas quejas y denuncias mediante imágenes cedidas por propios vecinos y empresarios, e incluso algún turista, ya que al parecer se han manifestado y no se hace nada al respecto bajo la excusa de ‘no podemos hacer nada ’. “Claro que algo se puede hacer, lo que hay que tener son ganas y querer trabajar a pie de calle, no todo es vender en ferias, futuros cruceros, fotos, banderas, hacer rutas turísticas por zonas donde sí se pone empeño y cuidado, además de más personal de limpieza. En definitiva, creemos que hay que ponerse a trabajar y buscar una solución ya, antes de que sea más complicado; además de destinar más recursos a todas las zonas y barrios del municipio, no sólo a uno; y especialmente incidir en la

zona del Puerto por la cantidad de personas que lo visitan, y para eso el PSOE de Tazacorte se ofrece para colaborar”, sentencia Carmen Acosta.

El PSOE de Tazacorte, agrega, “se suma así a esta indignación vecinal compartida también por el colectivo empresarial de la zona, y los propios turistas que les han hecho llegar además de las imágenes otras quejas: música y tambores a altas horas de la noche, grupo de personas en la Avenida de la playa a altas horas de la noche bebiendo y haciendo escándalos y olvidando allí la basura, hogueras nocturnas nuevamente en la zona de las cuevas del Time, personas durmiendo y haciendo sus necesidades en la playa, baños públicos siempre en mal estado, muchas tiendas de campaña pernoctando en las playas, personas cocinando en los jardines de la zona, mucha basura acumulada lo que hace que se vean roedores y demás bichos, etc…”. Entre las fotografía facilitadas por el PSOE también figura una con ropa tendida en jardines del barrio del Puerto de Tazacorte.

Desde el PSOE de Tazacorte se pide al Grupo de Gobierno que “se pongan las pilas; pedimos que no se tire todo el trabajo hecho a la basura, no entendemos que en la situación actual que se encuentra el Ayuntamiento, con bastantes recursos económicos y humanos, no se vea reflejada en la imagen del municipio, pedimos que presten más atención y escuchen a la gente, que se pongan a trabajar ya, no alargar en el tiempo como han hecho con las convocatorias de ayudas al estudio, deportivas y asociaciones para estar más cerca del año electoral; hay que actuar ya, ya que si queremos que de verdad nos visiten los turistas, y que nuestro municipio sea referencia insular, ésta no es la manera”, concluye el portavoz Vicente Méndez