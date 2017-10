Tazacorte lamenta que el Cabildo denuncie por vía judicial el servicio de recaudación municipal

El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte, formado por los concejales de Unión Bagañeta (UB-CC), “lamenta la confirmación recibida por vía judicial de que el Cabildo Insular de La Palma ha dado definitivamente curso a una denuncia por la puesta en marcha en este municipio del servicio de gestión y recaudación de impuestos a través del Consorcio de Tributos de Tenerife, señala en un nota de prensa. Esto, indica, “después de que la Presidencia de la institución insular se comprometiera con este Ayuntamiento a resolver el asunto sin dar curso al mismo en los juzgados, tal y como se anunció hace meses”.

Tazacorte, se añade en la nota, “que recuerda que se adoptó el acuerdo de contratación de este servicio el pasado 23 de diciembre de forma unánime, esto es, con el voto a favor de todos los partidos representados en el pleno municipal, considera que la decisión adoptada por el Cabildo “margina a esta localidad sobre otras que ya cuentan con este mismo servicio, sin quejas previas de la Administración Insular Palmera”. Resulta “incomprensible”, afirma la concejal de Hacienda, María del Mar Pérez, “que ahora se ataque la decisión de poner en manos del Consorcio de Tributos de Tenerife la recaudación de impuestos de Tazacorte, cuando hay varios ayuntamientos en toda la provincia que ya han iniciado ese camino y otros que están pendientes de asumirlo”.

“Peor aún es -asegura la edil- el hecho de que el Cabildo, no sólo no cuenta con un servicio de recaudación similar al Consorcio de Tenerife que permita a los ayuntamientos palmeros acogerse a tal gestión, sino que tampoco atiende las reclamaciones de auxilio administrativo que se le trasladan en este ámbito económico. Tanto es así que, hace varios meses se solicitó por escrito el auxilio en labores de la intervención municipal, algo sobre lo que no han dado señales de vida”.

Desde el Ayuntamiento se afirma que “si el Cabildo de La Palma tuviese un Consorcio Insular que prestara el servicio de recaudación, sin dudarlo estaríamos integrados en el mismo. Pero no es así, por lo que no entendemos como pueden alegarse argumentos de competencia territorial desleal cuando un Consorcio Público de Tenerife, con capacidad jurídica para ello, asiste a los ayuntamientos de La Palma, como el de Mazo, donde el servicio cumple ya varios años en perfecto rendimiento, así como a los tres consistorios de la Isla de El Hierro”.

María del Mar Pérez recuerda que la acción del Cabildo contra los intereses municipales de Tazacorte “pone en riesgo el servicio de recaudación de impuestos no sólo en esta localidad, sino además en todos los municipios como Mazo o los de El Hierro que funcionan perfectamente con la impecable gestión del Consorcio de Tributos de Tenerife”.

En la nota se apunta que “esto, además de los gastos jurídicos que ya se han generado para las arcas municipales”, entre otras cuestiones porque “nos piden incluso hasta las costas del proceso en la denuncia”.

Concluye que “hay que recordar que la adjudicación del servicio de recaudación de impuestos a esta entidad pública, por unanimidad del pleno de Tazacorte, se argumentó con informes jurídicos favorables y que, además, en términos económicos, se destacó que la nueva gestión recaudatoria supondría un incremento considerable de ingresos públicos”.