UB-CC califica de “incongruentes” las acusaciones del PSOE sobre el trato a un funcionario

Unión Bagañeta-Coalición Canaria (UB-CC) califica en un comunicado de “ridículas e incongruentes” las acusaciones del grupo municipal Socialista en relación al trato del grupo de Gobierno hacia un funcionario.

Se apunta en la nota de prensa que “el PSOE de Tazacorte comienza su carrera electoralista con las mismas armas de siempre. Hay que desprestigiar, confundir y crear nuevos mártires, así nuestros vecinos verán lo malos que son estos de UB”. “Esto viene como consecuencia del escrito publicado por dicho grupo el pasado sábado 14 de octubre. Ya, el titular, no tiene desperdicio: ‘30 años de funcionario y apartado por razones políticas’. Pero, si leemos detenidamente dicho escrito nos lleva a la confusión absoluta (igual es lo que se pretende)”, dicen.

Explican que “Carmen Acosta, ex regidora, nos habla de un funcionario que está apartado, por segunda vez, y alejado de las oficinas municipales. Ante estas manifestaciones, una pequeña aclaración, Feliciano Rodríguez es el único funcionario del Ayuntamiento de Tazacorte que ha realizado cursos de formación en gestión de archivos. Igual usted no lo sabía. ¿Quiere saber dónde los hizo? En Barcelona. ¿Quién se los costeó? El Ayuntamiento de Tazacorte, es decir, lo pagaron todos los vecinos del pueblo de Tazacorte ¿Quién lo autorizó? UB, ¿qué malos somos? Es por lo que consideramos que dichas tareas administrativas están bien cubiertas, pero vemos que para su propio grupo político, no es así. Como bien expone, se le asigna dicho desempeño por segunda vez. Anteriormente, no había decidido meterse en política, y ya lo considerábamos apto para dicho desempeño. Luego, por razones políticas no”, aseguran.

Añaden que “aún más sorprendente, es el siguiente párrafo: “Lo han llegado a tener solo en la tercera planta de la Casa de la Cultura, sin teléfono, sin luz y además sin ningún cometido. Un inmueble que carece de ascensor y con los baños en la primera planta’. Que época memoria tiene la ex regidora de Tazacorte. ¿Quién ubicó el archivo municipal en dichas instalaciones? Su grupo de gobierno, en el que se encontraba Feliciano Rodríguez. ¿Cuántas personas teníais trabajando en el archivo? Una administrativa, sola. ¿Qué hemos cambiado del inmueble en este tiempo? Nada. Por lo tanto, si para vuestro grupo el lugar era el idóneo, ¿por qué ya no lo es? Si una persona sola desempeñaba dicha función, ¿por qué nos habla de que está solo?”

“Además, con reiteración, en su escrito dice que Feliciano Rodríguez no tiene cometido. Que quiere trasladar a la opinión pública que su compañero no trabaja y no realiza las funciones propias que requiere el archivo. Ya que lo propone con tanta insistencia no queda otra que comprobar qué actividades realiza. Para nuestro grupo es una persona cualificada que no necesita un seguimiento estricto de su trabajo, como ha ocurrido con otras personas que han desempeñado dicha función. Pero, para vuestro grupo el archivo municipal, por lo que leemos, no tiene cometido”, señalan.

“También nos dice que desempeñaba su carrera en el departamento de intervención. Señora ex regidora, ¿de qué época habla?, cuando su grupo presidía la corporación, no. Sí fue concejal de Hacienda, pero dimitió. Después, aún siendo funcionario, siguió ocupando su despacho de concejal en el área de Asuntos Sociales. Por cierto, ¿qué le llevó a abandonar su puesto de concejal? A ustedes les habrá explicado los motivos, pero desde la distancia nos pareció que era mejor ser funcionario, cumplir el horario de lunes a viernes y a casita. Que ser concejal de lunes a domingo y sin horario”, agregan.

“Para finalizar, podemos hablar si quiere de castigo político. ¿A qué llama castigo político? A reubicar a las personas en el lugar que consideramos apropiado. Ya no recuerda su llegada a la Alcaldía, ¿cuántos despidos se realizaron? Quizás, ¿por motivos políticos? También habla de apartar, pues mire usted, apartar de su puesto de trabajo sí que lo hicieron ustedes. cuando, siendo Feliciano concejal de Hacienda, privatizaron el servicio de Recaudación Municipal y a los responsables de dicho servicio los ubicaron rellenando instancias. Incluso, a uno de ellos querían reubicarlo de conserje en el CEIP El Puerto. Apartar, si es trasladar a un oficial de carpintería a realizar trabajos de limpieza y jardinería. ¿Ya no recuerda sus decisiones? En todos estos casos de que tratabais de razones políticas, discriminación…”, indican

“Es lamentable, como dicen muchas personas, que Tazacorte aparezca en los medios de comunicación con escritos de este calado. Esperamos que reconduzca sus planteamientos y hable de cosas útiles para su municipio. Y finalizamos esperando haberle aclarado suficientemente, que Feliciano Rodríguez ni se encuentra apartado, ni confinado en un lugar que vuestro grupo de gobierno consideró adecuado para la ubicación del Archivo Municipal”, concluyen.