El PP de Tijarafe dice que Antonio Castro no “ha sido sensible” con el tramo vial Amagar-Candelaria

El grupo Popular en el Ayuntamiento de Tijarafe, a través de su concejal-portavoz, Carlos González, ha mostrado "su sorpresa ante las últimas declaraciones hechas públicas por el diputado autonómico Antonio Castro en relación a las obras de la LP-1 concretamente en el tramo entre Amagar-Candelaria, según información facilitada por el consejero de obras Públicas del Gobierno de Canarias en una reciente comisión y donde ha expuesto que tienen previsto finalizar la redacción del proyecto para incluir su ejecución dentro del convenio de carreteras Canarias -Estado", señala el PP en un comunicado.

En la nota destaca que si Antonio Castro “hubiera tenido sensibilidad la obra de LP-1”, esta actuación “ya sería una realidad”.

El portavoz municipal del PP indica que “es completamente surrealista que un político que ha tenido responsabilidades públicas durante casi cuatro décadas y encima haya sido consejero del Gobierno autonómico, e incluso por casi una década con la cartera correspondiente a Infraestructuras, Transporte y Obras Públicas, ahora se congratule del posible inicio de una actuación que ha sido una demanda histórica no sólo del municipio de Tijarafe, sino de toda la comarca noreste”.

Los populares de Tijarafe sostienen que “si Antonio Castro cuando tuvo responsabilidades hubiera hecho sus deberes, y no se hubiera olvidado del pueblo del que es originario, hoy esta obra sería una realidad y ya llevaría tiempo en funcionamiento. Luego, no tendría que salir hoy a anunciar una actuación, completamente necesaria, y que durante tantos años no fue capaz de impulsar y ni siquiera estuvo en su agenda de trabajo sino más bien en el cajón del olvido”.

Los concejales del PP también “advierten que estarán vigilantes para que finalmente esta propuesta se ajuste a las demandas reales del municipio y se cumplan los plazos establecidos, no quedándose en un nuevo brindis al sol como suelen hacer los nacionalistas anunciando proyectos que sólo quedan en titulares”. Han puesto “como ejemplo el proyecto de puente que unirá Los Llanos de Aridane con El Time que es una de las propuestas clásicas de los nacionalistas que se repite campaña electoral tras campaña electoral y que no acaba de materializarse”.