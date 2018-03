Antona: el PP canario seguirá siendo "interlocutor" de los asuntos de las Islas ante el Ejecutivo central

El presidente del PP de Canarias, el palmero Asier Antona, ha afirmado este sábado que el Gobierno "en minoría" de CC está "tan congestionado" como las carreteras de Tenerife, y ha advertido de que el PP canario seguirá siendo "interlocutor" de los asuntos canarios ante el Ejecutivo central.



Asier Antona dijo en la Escuela de Invierno del PP en Canarias, a la que asiste el presidente nacional del PP y del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que el Gabinete regional no está sabiendo aprovechar las oportunidades que el nuevo crecimiento económico está poniendo en marcha y lamentó que esta circunstancia haya coincidido "con el agotamiento y final de la vida política" de CC.



Advirtió de que el PP tiene claro cuál es su papel en Canarias y en Madrid, en su relación con el Gobierno de España para defender el interés general de las islas porque, agregó, el monopolio de la interlocución no lo tiene un solo partido ni un solo gobierno.



Añadió que cuando se habla de la importancia "del diputado 175 o 176" se olvida de que previamente hay detrás "174 diputados del PP que levantan el dedo en defensa de Canarias".



Agregó que el PP ha apoyado los presupuestos canarios y medidas como la ley del Suelo "por coherencia y responsabilidad" porque "una cosa no quita la otra" con independencia de que la formación aspire a ser alternativa de gobierno para acabar con un ejecutivo que ya lleva "30 años en esta tierra".