Los jóvenes de CC piden a Perestelo que “respete” la decisión de la Ejecutiva insular sobre el servicio de guaguas

La Ejecutiva Insular de Jóvenes de Coalición Canaria (CC) de La Palma, en una nota de prensa, ha valorado unas declaraciones de José Luis Perestelo, histórico dirigente de CC y actual vicepresidente del Cabildo, sobre la reestructuración del servicio de guaguas del transportes insular de viajeros “como una agresión a los órganos de Coalición Canaria y a la democracia interna”.

En la nota se señala que “después de que este sábado el vicepresidente del Cabildo saliera al paso en declaraciones a un medio de comunicación sobre una decisión tomada en el seno de la Ejecutiva Insular de Coalición Canaria, los jóvenes de Coalición Canaria le piden respeto”.

Desde la organización Juvenil “comparten” con José Luis Perestelo “en que se ha equivocado al no traer a los órganos del partido a debate, una decisión tan importante en cuanto al bienestar social de muchos usuarios de nuestra Isla, entendiendo que el transporte público es básico para la vertebración e integración de todos los municipios” de La Palma, “sin mirar la población que tengan”. De la misma manera, añade, “no comparte el recorte de las bonificaciones en el mismo, así como la supresión de rutas, haciendo mella en el objetivo de fomento del transporte público”.

En cuanto a la participación “en el partido”, los jóvenes nacionalistas ponen de manifiesto que “la participación es consecuencia de una situación recíproca, en la que la organización debe poner todas las herramientas para provocarla y los afiliados querer participar”. En esta línea, "invitan a Perestelo que ejerza su derecho, ya que les costa que la organización a puesto todo de su parte para que lo haga".

Al respecto afirman que “creemos en una organización cercana al ciudadano, en la que nuestros cargos públicos, rindan cuentas de sus gestiones, y consulten a las bases ante decisiones de transcendencia, sin olvidar quien los ha puesto donde están”.

Y concluyen: “No solo pedimos respeto hacia la organización, también apoyamos con firmeza la decisión de nuestra Ejecutiva Insular de mayores en cuanto a nuestro transporte público insular, y decimos, bien alto, no a la supresión de bonificaciones y no a la supresión de rutas”.

José Luis Perestelo, por su parte, ha apuntado a La Palma Ahora que los jóvenes de CC "no se han leído las declaraciones realizadas a El Día" en las que, asegura, “indico que las Ejecutiva puede tomar las decisiones que estime pertinente y que yo tengo que acatarlas. Otra cosa es que yo esté en desacuerdo con que se diga que no se dialogó y que no hubo un proceso” para estudiar la nueva regulación del servicio de guaguas. En tal sentido, asevera que “hubo un proceso de dos meses y no se habló solo el último día ni fue una ocurrencia”. Opina que “no parece razonable en un pacto de gobierno que la Ejecutiva Insular de CC desautorice a sus compañeros en el Cabildo en los medios de comunicación y que el presidente del Cabildo se entere por los periódicos”.

PSOE y CC gobiernan el Cabildo de La Palma en base al pacto suscrito por ambas formaciones al inicio del presente mandado.