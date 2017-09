Cabrera (PP) pide “transparencia con la situación de la planta de asfalto

El portavoz adjunto del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha mostrado “su sorpresa antes de las declaraciones del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, realizadas en comisión parlamentaria en la que según recogen los medios de comunicación, la obra de la carretera del sur se está viendo afectada ya que la empresa responsable de su ejecución no puede disponer de asfalto de la única planta para este fin que hay en La Palma debido a su situación irregular”, se informa en nota de prensa.

Previamente Cabrera, ante esta posible situación confirmada más tarde por el propio Gobierno autonómico en comisión, preguntó en el pleno del Cabildo palmero si el grupo de Gobierno PSOE-CC, tenía conocimiento de esa no autorización del Ejecutivo regional y si ello pudiera afectar de alguna manera a las obras que tienen prevista en la primera institución palmera, como el plan de repavimentación insular que está dotado con un presupuesto de 2 millones de euros para este ejercicio, y a la que el presidente del Cabildo respondió que no tenía conocimiento y que no se verían afectadas.

Ante estos hecho Cabrera sostiene que “se trata de una situación de absoluta incoherencia que empresas que trabajan con una administración pública como es el Gobierno autonómico no pueda disponer de asfalto en un planta concreta y en esa misma instalación sí que lo pueda hacer el Cabildo con unas supuestas trabas legales que deberían afectar a ambas”.

“Nos preocupa este tema porque pone en entredicho la situación de una empresa ubicada en nuestra isla y, además, porque o se dispone de asfalto por lo que entonces no entendemos lo manifestado por el consejero autonómico y no se puede seguir justificando ni admitiendo el grave retraso de la obra de la carretera del sur, o no se puede adquirir en las actuales condiciones por lo que el Cabildo de La Palma se vería también gravemente afectado”, dice.

“Lo que pedimos es que se clarifique de manera urgente esta situación y sobre todo que se trabaje para dar una vía de salida a un tema que llevamos años denunciando que había que trabajar en una solución consensuada porque podría traer graves consecuencias para la Isla”.

Además, el que fuera vicepresidente del Cabildo en el pasado mandato ha subrayado que “si la pachorra del Gobierno cabildicio está suponiendo una parálisis sin precedentes en la obra pública insular, esta nueva situación puede agravar aún más la situación”.

Otro de los aspectos que el portavoz adjunto del grupo Popular planteó en el pleno del Cabildo fue “la necesidad de actuar en la rotonda de entrada en el pueblo de Barlovento y para la que ha pedido una solución inmediata”. “Es evidente que la primera institución insular, puesto que ya se está haciendo uso de la carretera tras la polémica obra de mejora, puede eliminar esta rotonda y continuar con la señalización normal de doble vía hasta tanto se ordene adecuadamente tras la incorporación de nuevos accesos”, apunta.

Cabrera ha explicado que el Cabildo “debe ser proactivo y buscar una solución para una zona que está generando una cierta inseguridad en el tráfico de vehículos y un importante malestar para vecinos y visitantes por lo que no se puede seguir mirando para otro lado”.