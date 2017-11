Carlos Cabrera (PP): “Si la Ley de Islas Verdes no supone un incentivo real, se ha fracasado en este modelo para  La Palma”

Carlos Cabrera, portavoz adjunto del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera Matos, participó el pasado fin de semana en una convención que el PP de Canarias celebró en la isla de El Hierro y que estaba dedicada al sector turístico, señala el PP en un comunicado. En este encuentro, añade, en el que participaron representantes del sector insular además de cargos públicos del PP canario, Carlos Cabrera participó en una mesa de debate que llevaba por título Conectividad, normativas y su aplicación turística en la que expuso lo que había supuesto la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, conocida comúnmente como Leyde Islas Verdes. Aseveró que “si la Ley de Islas Verdes no supone un incentivo real, se ha fracasado en este modelo para La Palma, La Gomera y El Hierro”.

Cabrera, se apunta en la nota, abogó porque esta ley, que surge de una iniciativa legislativa del Cabildo palmero que él mismo lideró como vicepresidente de esta institución y consejero de planificación, “es una nueva oportunidad que da el legislador para que los promotores, que son los invierten y generan desarrollo socieconómico, puedan hacerlo en unas islas como La Palma, La Gomera y El Hierro con una realidad claramente diferenciada al resto”.

De esta manera explicó que “esta modificación lo que busca es tener leyes que atiendan a la realidad del Archipiélago y que permitan un desarrollo turístico integrado y moderado siendo siempre respetuoso con el Medio Ambiente, aclarando que no es cierto que las evaluaciones ambientales no estén recogidas en ella”. A esto sumó que “las viviendas vacacionales cuentan con unas posibilidades de implantación extraordinarias en estas tres islas y que existen figuras como los instrumentos de planificación turística singular que como instrumentos de ordenación territorial buscan dar mayor agilidad a los proyectos o, en su caso, a las alteraciones del planeamiento que quieran ponerse en marcha para sustentar a aquellos”.

Así, el portavoz adjunto de los populares en el Cabildo subrayó la importancia de las planta alojativa en cada isla y las distintas infraestructuras turísticas por la que “la relación del desarrollo turístico con la correcta y adecuada planificación es innegable y deben ir de la mano”. Para ello, “la especial relevancia que se le otorga al planeamiento insular es vital”. Además, hizo referencia a aquellos que han vuelto a recurrir la legislación “generando nuevamente incertidumbre jurídica para los inversores que no suponen sino un nuevo tras pies en el desarrollo”.

Finalmente, Cabrera indicó que “la esencia con la que surge la Ley de Islas Verdes es que con ella se dé salida a este modelo de desarrollo turístico de estas tres islas, al reconocer que la anterior no había obtenido el resultado previsto donde a modo de ejemplo en La Palma se ha mantenido en cuanto al número de plazas alojativas muy lejos de las previsiones que hizo en su momento las Directrices y también el Plan Territorial Especial Turístico”.

“Esta Ley lo que supone es una nueva vía para impulsar el desarrollo turístico de las islas verdes”, manifestó Cabrera, quién añadió que “La Palma, La Gomera y El Hierro no se merecen quedarse atrás en el desarrollo turístico insular y si no es así y finalmente no se consigue un incentivo real el legislador habrá fracasado” .