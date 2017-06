“El PP en La Palma no está por presentar mociones de censura a lo loco ni romper pactos”

La nueva presidenta del PP en La Palma, Elena Álvarez Simón, en lo que resta de legislatura, no está por la labor de “presentar mociones de censura a lo loco ni romper pactos”, según ha asegurado en una entrevista con La Palma Ahora. “Nuestra dinámica no es romper acuerdos, esa no es nuestra línea, nuestra línea es construir, formalizar y dar solidez y garantía a los gobiernos”, ha subrayado.

Álvarez, que sustituye en el cargo a Asier Antona, actual presidente regional de los populares, considera que su partido, en La Palma, actualmente, “en líneas generales, está bien pero con posibilidades de seguir mejorando y creciendo, que es la idea en la que vamos a seguir trabajando; un trabajo constante, como el que se ha venido realizando, para que la implantación sea cada vez mayor”, señala. Explica que “hay municipios en los que se necesita un trabajo más intenso porque son plazas que han venido siendo más complicadas para el partido y hay que hacer un trabajo de mayor constancia, pero en aquellos en los que ya tenemos representación, con concejales en el gobierno o en la oposición, aunque eso ayuda mucho, ahí también hay que hacer una labor importante, no podemos descuidar plazas donde tenemos asentado el partido, incluso con mayorías de gobierno”, recalca.

Elena Álvarez destaca de Asier Antona “el haber mantenido una actividad en equipo, y en esa línea vamos a seguir trabajando claramente”, afirma. “Más allá de que él tenga un liderazgo perfectamente claro, un temperamento y una forma de ser, y yo otra, sí trabajaremos en la línea del equipo porque así evitamos que cuando haya cambios de personas se vea afectada la estructura del partido, que es lo que realmente interesa mantener siempre con estabilidad”, resalta. “Tenemos que seguir trabajando como grupos, no como personas individualizadas porque eso es lo que nos da la fortaleza como partido”, insiste.

“El gran reto” de la nueva presidenta del PP en La Palma es confeccionar candidaturas “potentes y atractivas para la ciudadanía” de cara a los comicios de 2019. “Continuaremos con lo que se ha venido haciendo bien, pero debemos mejorar la implantación del partido en todos los municipios, porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y el tiempo pasa muy pronto”, apunta.

Rechaza los pactos en cascada porque, precisa, “la experiencia me ha demostrado que todos los sitios no tienen las mismas características, y las candidaturas obviamente tampoco están conformadas por las mismas personas”. “Es conveniente formar grupos consistentes pensando en la ciudadanía y no en los intereses de los partidos, y en esa línea sí tengo claro que lo importante es conformar buenos equipos, buenos grupos, buenas combinaciones de personas, para lograr así el mejor engranaje que pueda ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía, y eso no siempre un pacto en cascada lo permite”, expone. “El pacto en cascada nunca debe ser el punto de partida, no puede ser el fin, solo el medio”, precisa.

El PP, manifiesta Elena Álvarez, “siempre está abierto a dar consistencia y favorecer que haya una posibilidad de gobierno lo más sólido posible, porque la solidez se refleja en una mejor gestión y eso redunda en beneficio del ciudadano, que es al fin y al cabo lo que interesa”. “No descartamos llegar a acuerdos con otras formaciones, si se dieran las circunstancias, estamos abiertos a que eso se pueda producir, pero nosotros no forzaremos esas situaciones”, aclara.

Elena Álvarez es la primera mujer que preside el PP de La Palma, pero no cree que la cuestión de género se vaya a reflejar en su mandato. “Lo que se notará es que hay un equipo al frente del PP palmero, no me gusta singularizar en géneros porque al fin y al cabo lo que da solidez a cualquier actividad que se emprenda es que haya detrás una buena base, sea hombre o mujer, un conjunto de hombres o de mujeres”, detalla. “Intentaré hacer las cosas lo mejor posible, lograr un buen engranaje con hombres y mujeres es la mejor fórmula para conseguir metas a medio y largo plazo”, concluye.