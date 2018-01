Los Jóvenes Nacionalistas de Canarias analizan en La Palma la reforma de la Ley Electoral y la Estrategia 2030

Los Jóvenes Nacionalistas de Canarias celebraron este pasado fin de semana una Ejecutiva Nacional en La Palma en la que analizaron la reforma de la Ley Electoral y la Estrategia 2030, se indica en una nota de prensa de la citada organización. El encuentro sirvió además para que los miembros de la nueva Ejecutiva participaran en una serie de actividades paralelas, entre ellas el desarrollo de la campaña medioambiental Confianza en el cambio en el barranco Las Angustias de Tazacorte, donde se retiraron residuos abandonados y que contó con la presencia además de la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias Nieves Lady Barreto, la participación en la carrera solidaria Desafío Gr-130, a beneficio de la Asociación Niños Especiales de La Palma (NEP), así como diversas reuniones para conocer las necesidades e inquietudes de la juventud palmera.

En relación a la reforma de la Ley Electoral, se apunta en la nota, “Coalición Canaria ha defendido desde el inicio la propuesta de reforma incluida en el Estatuto, que supone la bajada de los topes electorales del 30% al 15% insular y del 6% al 3% regional, e incrementar un diputado a Fuerteventura por la diferencia poblacional respecto a La Palma. Por el contrario, la propuesta de reforma electoral planteada por PSOE, PP, Podemos y NC, y que Coalición Canaria ha rechazado, prevé incrementar en 10 diputados -hasta llegar a la cifra de 70- el Parlamento de Canarias y asignar de esta forma escaños a las islas capitalinas mediante el sistema de restos”. Al respecto, el secretario nacional de los Jóvenes Nacionalistas, David Toledo Niz, subrayó que “los jóvenes no vamos a ser cómplices del retroceso que supondría para Canarias romper una norma que se creó para que todas las Islas crecieran de la forma más igualitaria y armónica posible”.

Miembros de la nueva Ejecutiva participaron en la campaña medioambiental 'Confianza en el cambio' en el barranco Las Angustias de Tazacorte, donde retiraron residuos abandonados.

David Toledo Niz, ha defendido que Coalición Canaria debe “aumentar la pluralidad del Parlamento, pero sin olvidar que el sistema electoral que se quiera establecer en Canarias, ya sea el actual o el que se plantee en el futuro, debe atender a los principios de equilibrio, solidaridad y cohesión social entre islas”, aclaró.

El sistema actual, se explica en la nota, “se basa en la triple paridad, esto es, igual representación entre Gran Canaria y Tenerife (15 diputados cada una), igual número de diputados (30) por cada provincia, e igual número de diputados en la suma de Gran Canaria y Tenerife y las restantes islas (30 y 30). “Cabe recordar”, añade, “que la triple paridad se creó en 1982 y que Coalición Canaria no participó en su elaboración, ya que nació como formación política a finales de 1992, 10 años después”. “Hay cosas con las que no se puede hacer política, y con el futuro y el progreso de las 8 islas por igual no toleraremos que se juegue”, asegura Toledo Niz, para quien en el caso de que se quiera una modificación de la ley electoral, “los JNC abogamos por bajar la barrera electoral al 15% y al 5%, y una reducción del número de diputados, de tal forma que Lanzarote tendría 7, Gran Canaria 14, Tenerife, 14, La Gomera, 4, El Hierro, 3, La Palma, 7 y Fuerteventura 7”.

“De esta manera”, advierte el Secretario General de los JNC, “entendemos que se respondería a las demandas de los compañeros de Fuerteventura que han crecido en habitantes. Además, no romperíamos el equilibrio entre islas y la posibilidad de crecer de forma igualitaria y solidaria, a la par que rebajaríamos el gasto público, que se destinaria para políticas juveniles, becas, sanidad, y servicio sociales”, concluyó.