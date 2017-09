El PP denuncia "incumplimiento grave" en la Isla con el alumnado con necesidades educativas de apoyo

María de Haro, portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

La portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, María de Haro, ha llamado “la atención sobre la situación que en la Isla sufren algunos menores y familias de alumnado que manifiesta necesidades educativas especiales u otras necesidades educativas, ante el inicio del curso escolar, y en la que la Consejería de Educación” del Gobierno de Canarias “está incumpliendo gravemente sus obligaciones o no teniendo en cuenta la situación actual”, se indica en un comunicado del PP. La popular explica que “se ha llegado hasta tal punto, que iniciado el curso, no se ha dado respuesta en algunos casos a peticiones realizadas por escrito, o se ha hecho de modo tardío, o hay menores que no han comenzado a ir a sus centros dado que la Consejería de Educación no les ha facilitado el medio para ello”.

Para la consejera del PP, “que ya lo ha planteado en cursos pasados en el Cabildo, a pesar de no ser su directa competencia, por entender que es importante el apoyo de la institución insular y su interlocución ante los órganos competentes, y que cualquier asunto que preocupe a habitantes de la Isla, debe ocupar también al Cabildo”, se apunta en la nota, "es inadmisible que, incluso, cuestiones que se han padecido el año pasado, como es la escolarización en centros o aulas adecuados, o la falta de teniendo en cuenta las situaciones personales y familiares, y lo más adecuado en cada caso, vuelva este año a reproducirse, y que no se tenga respuesta en tiempo, con la consiguiente preocupación hasta el último momento, de las familias".

En el mismo sentido, recuerda “la obligación de la Consejería regional de proporcionar transporte, a lo que colabora el Cabildo para determinados estudiantes, y que a fecha actual, haya menores que no pueden ir a clase porque no cuentan con este servicio y sus familias no pueden, por motivos laborales o personales, acercarlos cuando el centro en el que deben cursar sus clases, se encuentran a mucha distancia de sus domicilios”. “Ya el año pasado, la solución que se les daba era la de que ‘cogieran un taxi’, eso sí, costeando en parte el coste del mismo la familia, algo inaudito. Este año, ni siquiera eso, y a día de hoy, con el curso empezado, se carece de solución”, subraya.

María de Haro también recuerda que en La Palma, “además, hay un sólo centro de educación especial, para alumnado con estas necesidades”, y cree “necesario que la Consejería se plantee la necesidad de que, al menos, exista otro en la zona de Los Llanos de Aridane, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias concurrentes debiendo contar, además, en la Isla, con profesorado de apoyo suficiente”.

Por último, espera que “la Consejería autonómica se tome en serio la educación de los menores con necesidades especiales, y asuma sus obligaciones, pero sobre todo, tenga en cuenta las peculiaridades, necesidades y situaciones personales y familiares en las decisiones que tome, y que las mismas, sirvan para facilitar el acceso a la educación, algo que debe realizarse siempre, antes del comienzo del curso y en este caso, ya iniciado, de manera urgente e inmediata”.