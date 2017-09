El PP exige mejoras en el Plan Director de Eficiencia Energética de La Palma

Carlos Cabrera, portavoz adjunto del grupo Popular, en una sesión plenaria del Cabildo.

El portavoz adjunto del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha hecho una valoración del Plan Director de Eficiencia Energética de La Palma que recientemente ha sido llevado a comisión y ha afirmado que “es un documento manifiestamente mejorable”, por lo que ha exigido “una serie de cambios” en nombre de su formación política para contar con el apoyo de los populares, señala el PP en un comunicado.

Cabrera ha indicado que “es bastante incomprensible que este documento llegue a comisión habiendo pasado previamente por Consejo de Gobierno, cuando los plazos razonables sería debate en comisión, gobierno y posterior aprobación en pleno”. Ha explicado que “se trata de un Plan Director de Eficiencia Energética para la isla de La Palma que se divide en cuatro grandes bloques: la eficiencia energética en infraestructuras (alumbrado público y algunos edificios públicos); la energía renovable como vía alternativa para sustituir a la térmica; como tercer punto un capítulo dedicado al ámbito de la movilidad sostenible y un cuarto aspecto dedicado al centro de operaciones de la Isla”.

En estos bloques, se apunta en la nota, “el PP se ha mostrado favorable al apartado de eficiencia energética siempre y cuando se cuente con el consenso de los ayuntamientos de la Isla, manteniendo la aportación del Cabildo que estaba prevista en 600.000 euros anuales y condicionando que se tuviera en cuenta la realidad económica empresarial de La Palma a la hora de contratar a las empresas que lleven a cabo las actuaciones necesarias de mejora”. “Debemos ser plenamente conscientes de la empresas que hay en La Palma y tenerlas presentes a la hora de desarrollar este aspecto”, subraya Cabrera.

En el ámbito de la movilidad, se añade en la nota, el que fuera consejero de Transportes “en el pasado mandato se mostró crítico indicando que los pasos que se están dando son francamente lentos y en prácticamente dos años de cogobierno PSOE-CC no se ha hecho nada al respecto y la situación por ejemplo del transporte está estancado”.

Los miembros del grupo Popular en el Cabildo en su análisis también entraron “en profundidad en el aspecto de las energías renovables y manifestaron que no entendían como era posible que un documento de esta índole no se recogiera la energía geotérmica, la mareomotriz, el biogás, la hidráulica, etc., centrándose únicamente en las actualmente existentes como son la eólica y la fotovoltaica”.

Cabrera agregó que “lamentablemente no se trata de un documento innovador en el que se apueste de manera clara por las energías alternativas y se mostró contundente al trasladarle al Gobierno que no contrarían con su apoyo si éstas no eran incluidas”, se apunta en la nota. Además, puntualiza que es “incomprensible que la geotérmica ni siquiera se mencionaba en el documento cuando hay que tener en cuenta que en La Palma ya se han hecho algunos estudios en relación a las posibilidades de las que dispone la Isla –uno por una empresa alemana en 2002 y otro después por una empresa australiana-“. Recuerda que “hace algunos años La Palma quedo inexplicablemente excluida de los estudios que sí se hicieron en otras islas para calibrar las posibilidades reales de esta energía limpia en nuestra Isla. Esperamos que ahora no vuelvan a obviarse o que se centren los esfuerzos en otras islas exclusivamente y que el convenio con Involcan (Instituto Volcanológico de Canarias) sirva para demostrar que La Palma, como ya se recoge en varios documentos, entre otros, el elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), puede obtener esta energía geotérmica en las zonas del sur de la Isla”. Indica que “conviene asimismo recordar que el propio Plan recoge inversiones propuestas entre 180 y 220 millones de euros para la eólica y fotovoltaica con lo cual abrir nuevas vías no parece descabellado”.

Los populares también han exigido que “se incluya en este Plan Director los documentos emanados de la Mesa de la Energía Insular y que posteriormente fueron ratificados por unanimidad en el pleno de la institución y que no se explican cómo podemos aprobar un documento que dirige nuestra estrategia energética en los próximos años sin referirnos a ella”. “Hechos como estos nos indican que el Gobierno no está en el día a día de los asuntos del Cabildo sino parece que más bien despistados por otros temas y se reflejan en situaciones como éstas que hay que corregir de inmediato”, recalca.

Finalmente, Cabrera ha manifestado que “el Plan Director es un documento necesario para poder seguir avanzando pero que en este momento es francamente mejorable ya que recoge plazos que se han incumplido por lo que plantean su modificación con propuestas realistas y realizables con objetivos señalados en el futuro y no en el pasado como ocurre ahora”.

“No podemos aprobar un documento que tiene errores importantes de origen porque sin duda estaríamos abocados a tener un plan que no dirige nuestro futuro en esta materia sino otro documento que sólo se redacta por cumplir. Confiamos que estas propuestas finalmente sean acogidas por el grupo de gobierno”, concluye.