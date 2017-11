El PP sostiene que el proyecto de eficiencia energética se ‘olvida’ de las luminarias de bajo consumo en Bajamar

El Grupo Popular en el Cabildo de, a través de su consejera Mayte Rodríguez, ha solicitado la documentación relativa al expediente para la ubicación de 30 nuevas luminarias en el paseo de Bajamar (Breña Alta), según comunicó en nota de prensa el propio Cabildo, y ha mostrado su sorpresa al comprobar que estas luminarias no son de tipo LED”, indica el PP en un comunicado. Al efecto, sostiene que el proyecto de eficiencia energética se olvida de las luminarias de bajo consumo en Bajamar. Mayte Rodríguez asevera que se trata de "un nuevo ejemplo del fracaso de uno de los proyectos estrella" del presidente del Cabildo, Anselmo Pestana.

La consejera del PP, ante este hecho, ha afirmado que “es completamente asombroso que cuando existe un proyecto insular de eficiencia energética que ha intentado liderar el Cabildo Insular, con un objetivo inicial de incluir a todos los ayuntamientos y donde uno de sus ejes de actuación era fomentar el ahorro, es completamente surrealista que la propia institución insular lleve a cabo estos cambios de luminarias sin cumplir sus propios objetivos”.

Rodríguez explica que desde la oposición ya llevan “años escuchando varios titulares sobre eficiencia energética y que lamentablemente como ya han denunciado se va terminar quedando en un mero cambio de luminarias que encima ahora ni siquiera son LED, como el propio consejero de Nuevas Tecnologías se ha comprometido en reiteradas ocasiones que serían”.

Además, desde el PP recuerdan que “con el proyecto de eficiencia energética según pasa el tiempo se va comprobando que es un nuevo fracaso del Gobierno insular, que ha pasado de 30 millones iniciales anunciados por Pestana en el año 2013 a que cuatro años después, aún no se sabe cómo se materializa y sin haber conseguido una posición consensuada con todos los ayuntamientos de la Isla”.

No obstante, los populares también apuntan que “si el cambio de las luminarias de Bajamar no se ha llevado a cabo por una cuestión de carácter económico había destinados 600.000 euros en el presupuesto de este año que no se van a ejecutar ya que el propio proyecto no avanza, y de ahí podrían haberlo financiado para actuar dando ejemplo al resto de administraciones y a la propia ciudadanía”.

La consejera del PP ha manifestado que “es sorprendente la desfachatez de los miembros del equipo de Gobierno y en especial del consejero responsable del área quién ha afirmado que se instalarían iluminación LED en toda la Isla y a principio de año anunciaba a bombo y platillo que pretendía reducir en un 57% el consumo anual del alumbrado y cuando tiene que invertir desde su área no lo hace por este tipo de luminaria, pareciendo una verdadera tomadura de pelo para todos”.