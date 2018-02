El PP pide un mayor impulso a las becas de inmersión lingüísticas del Cabildo de La Palma

Carlos Cabrera es portavoz adjunto del PP en el Cabildo.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Cabildo, Carlos Cabrera, ha pedido al Gobierno de la Corporación insular –PSOE-CC-, “un mayor impulso a las becas de inmersión lingüísticas que esta institución ha puesto en marcha el pasado año propuesta del PP”, se indica en una nota de prensa del PP.

Cabrera apunta que no le “parece razonable que cuando ha finalizado la primera edición de estas becas que permitió que 16 alumnos pudieran desarrollar parte de su curso académico en el extranjero, Irlanda y Francia, y se ha cerrado el plazo de la convocatoria para el curso 2018-2019, no se haya convocado una comisión para llevar a cabo una valoración en profundidad del proyecto y abrir la puerta a plantear mejoras en las mismas”. “Parece que a este Gobierno no le gustan las comisiones ni el debate y poco tiene en cuenta a la oposición, porque hemos pasado a una situación de completo olvido de estos órganos cuando deberían ser actuaciones normalizadas”, ha subrayado.

El portavoz adjunto del PP en el Cabildo entiende que “se debe optar por un mayor número de becas de inmersión lingüística pues se trata de evidenciar que de verdad desde el Cabildo queremos apostar por la formación de los jóvenes palmeros en idiomas” y ha puesto como ejemplo “el vecino Cabildo de Tenerife donde el número asciende a más de 200 becas y también es más amplio los destinos y los idiomas”. “Siendo conscientes de nuestra limitaciones nuestro objetivo debería ser mejorar cada año y hacer más atractivo y competitivo este programa de formación”, ha apuntado

También han propuesto desde el PP que “sería interesante abrir esta iniciativa y, además de las becas, que se permitiera a aquellos estudiantes con posibilidades económicas estuvieran interesados pudieran participar en este programa del Cabildo Insular, sin coste para la institución”. “Puede haber padres que entienden que es más complicado que sus hijos se vayan solos sin un respaldo académico y administrativo y el Cabildo puede brindarles esta posibilidad”.

Los populares además han incidido “en la necesidad de darle mayor publicidad a este proyecto haciéndolo llegar a todos los centros de la Isla y también optando con una campaña de comunicación tanto en redes sociales, donde están los más jóvenes, como en los medios de comunicación tradicional para que se conozca de manera clara y transparente esta iniciativa”.

Finalmente, Carlos Cabrera apunta que tiene “la sensación que la consejera se ha visto forzada a poner en marcha este proyecto que ha liderado el PP desde la oposición y no se le acaba de ver el interés y las ganas necesarios para consolidarlo y convertirlo en un referente”.

“Si de verdad creemos que el conocimiento en idiomas es parte determinante de la formación de nuestros jóvenes debemos apostar desde las administraciones públicas de manera clara y con los recursos necesarios para que se pueda materializar”, ha concluido el consejero del PP.