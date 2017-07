El PP pregunta por los albergues insulares que “a día de hoy permanecen cerrados”

María de Haro, portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

El grupo Popular del Cabildo de La Palma, a través de su portavoz, María de Haro, ha preguntado en el pasado pleno de la primera Corporación por “la situación en la que se encuentran los albergues insulares de La Palma que a día de hoy permanecen cerrados” y por “los plazos y previsiones con las que trabaja el Gobierno insular conformado por socialistas y nacionalistas”, señala el PP en un comunicado. Recuerda que “se tratan de unas infraestructuras estratégicas para el turismo rural y de senderos”.

María de Haro, se apunta en la nota, ha insistido en que “lamentablemente los albergues juveniles son un claro ejemplo de las nefastas formas de gobernar en La Palma que nos regalan inauguración tras inauguración y la realidad es que los proyectos no se ponen en marcha”. Además, destacó “la importante labor que al frente del área de Medio Ambiente” realizó su compañera Nieves Rosa Arroyo que “en apenas un año y medio de mandato hizo una encomiable labor ya que, pese a que desde años atrás se estaba anunciando la puesta en funcionamiento de estos, la realidad es que aún quedaban muchos trámites que realizar para ponerlos en uso ya que no estaban registrados, no tenían pliegos de condiciones ni reglamento ni ordenanza”. Apuntó que fue “el PP el que les dio un impulso definitivo y dejó tres de ellos funcionando concretamente el del Tablado (Garafía), El Pinar (Tijarafe) y La Fuente (Puntallana) y dos en licitación, los de Tiguerorte (Villa de Mazo) y El Charco (Fuencaliente)”.

De Haro ha indicado que “si bien es cierto que en algún momento se planteó que los albergues pudieran ser centro de acogida de refugiados ya se tiene conocimiento de que han sido desafectados para ese uso”. A juicio de la portavoz del grupo Popular “no hay excusas para que siga esta situación”.

Añadió que “también sigue pendiente el estado de deterioro del albergue de las Cancelas en San Andrés y Sauces, como ya denunciara el PP local, que en el año 2008 se anunció la puesta en marcha de esta infraestructura y que cuando han pasado ya nueve años sigue pendiente su apertura y con importantes desperfectos como pueden ser las humedades propias de no contar con el mantenimiento adecuado”.

“Lo cierto es que tras este importante y necesario impulso lo que nos hemos encontrado es que la desgana de este gobierno también ha afectado a los albergues juveniles que lamentablemente hoy se encuentran cerrados”, asevera.

De Haro ha pedido al Gobierno insular “dedicación y diligencia para que los albergues vuelvan a estar operativos y así dotar a la Isla de unas instalaciones que tienen un marcado carácter turístico debido a su esencia alojativa y que fomenta el turismo de montaña, de senderimo y juvenil que es un nuevo segmento al que La Palma no puede ni debe renunciar”.