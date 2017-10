Podemos acusa al Cabildo de La Palma de “precarizar el empleo e intentar demonizar a los parados”

El Cabildo ha puesto en marcha una campaña para erradicar el 'rabo de gato'.

La coordinadora de Podemos en La Palma expresa su “incredulidad y repulsa” ante las manifestaciones del Cabildo de La Palma “responsabilizando a los parados del hecho de no tener trabajo porque, según dijo el presidente en el pleno, muchos de ellos han rechazado un puesto de mil euros del Cabildo para erradicar el rabo de gato”, se informa en nota de prensa. La consejera de Empleo, por su parte, insistía ayer también en un artículo de opinión en que “hemos comprobado que hay personas que rechazan las ofertas de empleo, y eso habla de una realidad que también hay que tener en cuenta, y que nosotros, como responsables políticos, no podemos obviar. Y es que hay muchas familias que subsisten gracias a la economía sumergida, y eso, quienes trabajamos en Servicios Sociales, sabemos que es verdad, y alguien tiene que decirlo”.

Para Podemos, el Cabildo, “después de precarizar el empleo hasta condiciones de semiesclavitud, intenta hacer creer a la ciudadanía que hay personas sin ninguna prestación que han rechazado este trabajo”, dicen.

Y es que, según la formación morada, “no sólo hay una mala gestión –y por tanto una selección del posible personal- muy deficiente, sino que, es lógico que cuando los contratos son temporales y con un salario bajo, haya gente que diga que no porque implica perder después la única ayuda con la que subsisten”.

“La realidad es que ellos no hacen bien su trabajo porque el que sí tienen un sueldo más que digno, no crean empleo, no llevan a cabo una selección de personal eficaz para una oferta pública, han permitido que el mercado alcance una precariedad inaudita, y además de todo ello, ahora intentan culpar a las familias por buscar las lentejas donde pueden, por recurrir a trabajar en dinero negro, sin cotizar a la seguridad social, sin protección de derechos y sin estabilidad ninguna para mantener a sus familias, como si alguien pudiera preferir eso a un trabajo digno”, sentencia la portavoz de la coordinadora.