El grupo Popular en el Cabildo critica la actitud del Gobierno canario con los parques nacionales

María de Haro, portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

El grupo Popular del Cabildo de La Palma, a través de su portavoz, María de Haro, se ha manifestado sobre “la convocatoria para las subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales que se han publicado el pasado día 12 de septiembre con un importe disminuido en más de 800.000 euros respecto a la convocatoria anterior”, lo que tilda de “una muestra más del escaso apoyo y desidia del gobierno regional”, indica el PP en un comunicado.

De Haro critica que “en el año 2016 ya se perdieran la totalidad de las ayudas, ya que el Gobierno de Canarias no las convocó y explica que son fondos destinados a proyectos fundamentales para la conservación del medio ambiente, las actividades tradicionales compatibles con el patrimonio natural, y otras actuaciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes de los entornos de los parques nacionales”. Estas ayudas, subraya, “van destinadas a municipios situados en el área de influencia socioeconómica de los parques nacionales -que en La Palma son ocho-, a empresas privadas y personas residentes en estas áreas, e instituciones sin fines de lucro que actúen en la conservación y uso sostenible en dichas zonas”.

La portavoz del PP añade que “a pesar de la venta a bombo y platillo por la consejera competente, la palmera Nieves Lady Barreto, de que reanudaban las ayudas a municipios situados en el área de influencia socioeconómica, tras más de 5 años que no se convocaban por el Gobierno autonómico, en 2016 tampoco se realizó convocatoria alguna, en perjuicio no sólo de los ocho municipios palmeros que podrían haberse beneficiado en la Isla sino de entidades y particulares, que pueden optar a estas inversiones”.

“Se calcula que son más de tres millones de euros los que se han perdido en inversiones para la Isla por este concepto, durante los años en que no fue convocada esta subvención por Canarias, por la dejadez del Gobierno regional en esta materia”, ha indicado. A esta cuantía, apunta, “habría que sumar el importe no justificado al Estado por la Comunidad Autónoma y que durante estos años ha tenido que ser devuelto, o destinado para otros fines -se calcula un desvío, en algunos casos, de hasta el 45% del importe de los fondos que venían para parques-, lo que hace calificar la gestión del Gobierno regional de nefasta, algo que, parece, no tiene visos de mejorar, salvo con un traspaso de la gestión”.

Para este año, agrega, “la convocatoria sufre una merma importante, puesto que en 2015 el importe ascendió a 1.087.788,96 euros, de los que vinieron a La Palma, tanto a municipios -en concreto a 6 que lo solicitaron- como a proyectos particulares -2-; un total de 246.992 euros, destinadas a acciones tan importantes como acciones para la conservación de pistas forestales y prevención de incendios en la zona de protección, mejora de senderos, mejoras en la red de saneamiento, o a mejora de medianías. Mientras que este año, se limita la convocatoria a 200.000 euros para toda Canarias, algo que a juicio de la popular parece “una auténtica tomadura de pelo, y más cuanto el año pasado ni se convocaron lo que demuestra el escaso interés puesto para apoyar a los parques nacionales ni a los municipios por parte del Gobierno de Canarias”.

Finalmente María de Haro ha indicado que “desde el PP estamos seguros que los ocho municipios que pueden acogerse a estas ayudas, en la isla de La Palma, así como particulares y entidades, no deben estar muy satisfechos del actuar el Gobierno de Canarias, que hace lo contrario a lo que anuncia a golpe de titular, ya que no sólo los deja sin subvención en 2016, privándoles de esta enorme posibilidad de mejora para el medio ambiente, sino que este año, dedica un importe mínimo, que, esperemos, sea ampliado”.

Delegación al Cabildo de la gestión de La Caldera

María de Haro también se ha manifestado sobre la delegación de la gestión de la Caldera de Taburiente al Cabildo de La Palma que “fue anunciada en reiteradas ocasiones para el 1 de enero de 2017 y que evidencia una nueva falta a la verdad por parte del gobierno autonómico”.

Este tema, se indica en la nota, “que ha sido uno de los caballos de batalla de la portavoz del PP y sobre el que ha insistido en reiterados plenos y órganos de la institución insular vuelve a preocupar a la consejera” y exige al Gobierno de Canarias que “se lleve a cabo ya la cesión de la gestión del Parque Nacional al Cabildo, como se ha hecho ya con Tenerife, y que se transfiera a la Isla el íntegro del importe que viene desde el Gobierno del Estado, aunque parece que la consejería autonómica quiere quedarse con una parte”

“Según manifestó en presidente del Cabildo Palmero ante la insistencia de la portavoz del PP”, concluye la nota, “parece que la promesa realizada por el Gobierno de Canarias, de que el 1 de enero pasado estaría ya transferido, se va a dilatar aún más, lo que demuestra la falta de seriedad del Gobierno regional, para con la Isla”.