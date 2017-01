La palmera Rosario Cabrera cierra una etapa "muy enriquecedora" en la Subdelegación del Gobierno

La exsubdelegada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Rosario Cabrera, ha señalado este miércoles que cierra una etapa "muy enriquecedora" de año y medio en el cargo y tras la que reconoce a los "excelentes profesionales" que día a día trabajan en la institución.

Además, destaca en un comunicado "la encomiable labor que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizan de una manera absolutamente entregada velando por nuestra seguridad y bienestar y estando siempre dispuestos a colaborar cuando se les necesita".

Asimismo, señala que los cargos en política "no son vitalicios ni hereditarios", y en esa línea, agradece la "confianza" para estar al frente de la Subdelegación, "responsabilidad de la que he podido aprender en lo profesional y en lo personal y de la que me llevo muy gratos recuerdos".

Además, está convencida de que su sucesor en la Subdelegación, Guillermo Díaz Guerra -exdiputado autonómico- "trabajará con el mismo empeño y dedicación que hemos tenido otros y que estará al servicio del interés general y de los tinerfeños, herreños, palmeros y gomeros".

En cuanto a su futuro inmediato, Rosario Cabrera volverá a su plaza de funcionaria de jefa de servicio en el Cabildo de La Palma, e indica que seguirá en las filas del PP para "continuar construyendo un partido ilusionante, abierto, dialogante y donde todos tienen cabida".

También ha resaltado el "nuevo liderazgo" del partido en la persona de Asier Antona que "día a día recuerda que un proyecto político es fuerte y sólido gracias a todos aquellos que de manera anónima defienden las siglas y son los verdaderos artífices con su esfuerzo de que otros puedan ocupar puestos de responsabilidad".