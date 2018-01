Ayudan a buscar trabajo a desempleados con titulación media o superior

Junta directiva de la Federación de Empresarios de La Palma.

La Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma) ha puesto en marcha, junto con el Cabildo y el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), el proyecto Titúlate al empleo, el cual pretende actuar sobre el colectivo de desempleados de la Isla que posean estudios medios o superiores, se informa en nota de prensa.

La patronal palmera fue una de las entidades que optó a la subvención para entidades sin ánimo de lucro convocada por el Cabildo Insular de La Palma, en concreto dentro de su línea de actuación número 3, Programas de Empleo sobre colectivos de personas con titulación de ayuden a mejorar el modelo productivo.

Desde hace ya unos años, manifiestan desde Fdepalma, “se ha detectado que no se había puesto en marcha en nuestra isla un proyecto de estas características para asesorar y mejorar la empleabilidad del amplio colectivo de desempleados palmeros que tienen una titulación media o superior, siendo este el motivo por el cual decidimos apostar por este proyecto, que lo que busca es dar más opciones de insertarse a muchos jóvenes y no tan jóvenes que aún teniendo estudios de una alta cualificación y habiendo regresado a nuestra isla, no consiguen insertarse en nuestro mercado laboral”.

“Gracias a este servicio ahora puesto en marcha, pretendemos asesorar, ayudar y mejorar las opciones de que un titulado palmero pueda insertarse en el mercado laboral, incluso derivándolos a ofertas de empleo que desde este servicio se están gestionando. La Federación de Empresarios de La Palma lleva ya muchos años gestionando proyectos vinculados a empleo y formación, pero es la primera vez en la isla que se actúa específicamente sobre este colectivo que es amplio y diverso, ya que podemos encontrar desde personas con ciclos formativos de grado medio hasta licenciados de grado superior con varios máster en su currículo personal”, aseguran.

La actividad, que ya comenzó, tiene prevista su finalización el 30 de junio de 2018 y a la vez que se actúa sobre los desempleados, se está visitando a empresas y empresarios “para ofrecerles el servicio y captar ofertas de empleo para facilitar la inserción del mayor número de personas posibles.

El servicio actualmente se está prestando en las oficinas de Fedepalma tanto en Los Llanos de Aridane como en Santa Cruz de La Palma, y posteriormente se empezará a atender a usuarios en las oficinas de las entidades vinculadas a Fedepalma en San Andrés y Sauces y Breña Alta. También, añaden, “se está contactando con las diferentes Agencias de Desarrollo Local de aquellos municipios más alejados, para poder concretar visitas y atender a usuarios allí mismo, sin necesidad de tener que desplazarse, para que tengan las mismas opciones que cualquier desempleado de la Isla”.

“Las personas susceptibles de ser atendidas dentro de este proyecto son desempleados que se encuentren inscritos en las oficinas del Servicio Canario de Empleo (SCE), que deben aportar su código DARDE y estar en posesión de un título formativo, bien Bachillerato, Ciclos formativos o estudios de grado y acudir hasta nuestras oficinas o contactar con su Agencia de Desarrollo Local y manifestar el interés en inscribirse dentro de este proyecto”, explican.