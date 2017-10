“Nadaré en la travesía solidaria de Mazo pensando en la sonrisa de un niño pobre”

Practica la natación desde los cinco años, pero un día decidió cambiar el chip y lanzarse al agua con fines solidarios. Ahora da brazadas pensando en los niños sin recursos. El destacado nadador internacional malagueño Christian Jongeneel participará este sábado en la I Travesía a Nado Villa de Mazo con la que se recaudarán fondos para la Fundación Vicente Ferrer de India en el marco del proyecto mundial Brazadas solidarias. “Nado desde que era pequeño y he hecho travesías de larga distancia en muchas partes del mundo, como cruzar el Estrecho de Gibraltar o el Canal de la Mancha, pero llegó un momento en el que sentí que tenía que aportar algo más y empecé a hacer todas estas travesías con un objetivo solidario recaudando fondos para la Fundación Vicente Ferrer”, ha explicado a La Palma Ahora.

Este nadador de aguas abiertas, ingeniero técnico forestal, al que muchos consideran un aventurero, se prepara actualmente para su próximo reto solidario: unir, a finales del presente mes de octubre, si las circunstancias son favorables, las islas de Tenerife y Gran Canaria, desde Santa Cruz de Tenerife hasta Agaete, con una distancia de 70 kilómetros y un tiempo aproximado de 24 horas. “La travesía de Mazo es una preparación a la travesía larga y me servirá para aclimatarme un poco al mar y ver lo que me voy a encontrar un mes después”, adelanta. Con los fondos recaudados en esta travesía se concluirán las obras de un orfanato para 25 niños en India.

Cuando se le pregunta de dónde saca fuerzas para enfrentarse a retos titánicos, dice: “Me he preguntado qué hago nadando de noche y con frío, cansado, pero ahora lo tengo clarísimo; para mí nadar ahora es más fácil porque he tenido la suerte de visitar en India los proyectos de la Fundación Vicente Ferrer y cuando estoy en el agua pienso en la cara de alegría de un niño o en una casa ya terminada, eso me da fuerzas”, asegura. “Este año trabajamos con mujeres y sida, intentamos que tengan un parto seguro y no contaminen a su hijo cuando nace; se trata de nadar y saber que con cada brazada estamos contribuyendo a una causa”, afirma. “Ahora pienso en los niños que hay allí sin recursos y en mi hijo, quiero que aquellos niños tengan la mejor vida posible, igual que la de mi hijo, eso me da muchísima motivación”, insiste.

La I Travesía a Nado Villa de Mazo está organizada por el Ayuntamiento y el Club de Tenis La Palma, con la participación de varias firmas colaboradoras. La prueba consta de dos tramos, uno de 3.500 metros y otro de 5.500, y distintas categorías, y se han inscrito más de un centenar de participantes, los cuales han aportado una donación voluntaria para financiar un orfanato de la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur (India). Christian Jongeneel será el primer nadador en intentar esta travesía sin traje de neopreno, que proporciona flotación y protección frente a la temperatura del agua y la fauna marina.

“Tengo mucha ilusión de nadar en Mazo, porque he tenido la suerte de hacer turismo en La Palma y es un sitio espectacular al que me gustaría ir cada vez que pueda”, asegura.