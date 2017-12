El Consorcio de Servicios aconseja para aplicar la regla de las 3R en Navidad

El Consorcio de Servicios de La Palma presenta un decálogo de consejos dirigidos a reducir el porcentaje de residuos que se producen durante la Navidad, reutilizar e impulsar el reciclaje aprovechando esta época festiva. Los consejos son los siguientes:

Reduce

Compra productos sin exceso de embalajes

Durante la Navidad es normal que la cesta de la compra así como la adquisición de objetos se incremente debido a las reuniones familiares y a los regalos. Por eso es recomendable evitar la adquisición de productos con exceso de envoltorios.

Evita las bolsas de plástico

En tus compras navideñas procura evitar las bolsas de plástico. Lleva contigo bolsas de tela o reutiliza las que tengas en casa.

Apúntate a la “alargalescencia”

La obsolescencia programada es uno de los principales problemas de la sociedad actual. La mayoría de productos que se adquieren tienen de fábrica su fecha de caducidad. No obstante, aún existen productos que no cumplen con esta característica. Intenta regalar juguetes y objetos que puedan perdurar en el tiempo y que no se deban reemplazar en pocos años.

Regala juguetes sin pilas

Las pilas son uno de los elementos que más contaminan el medio ambiente. Por eso es importante que a la hora de regalar se evite comprar juguetes con pilas, puesto que estas deberán cambiarse y si no se depositan en el punto limpio o contenedor adecuado tendrá repercusiones muy negativas para el medio ambiente.

No uses platos ni cubiertos desechables

Utiliza la vajilla que tienes en casa y procura no utilizar platos ni cubiertos desechables ya que estos son de un solo uso y esto supone una importante e innecesaria generación de residuos.

Ilumina tu hogar de forma sostenible

El ahorro energético también es un factor fundamental al que atender en Navidad. Es normal que la factura de la luz se incremente debido a las luces festivas del árbol y otras decoraciones propias de la época. Para evitarlo puedes utilizar luces LED. Recuerda apagar las luces y no dejes los aparatos electrónicos en stand by cuando salgas de casa.

Planifica tus compras y menús

Planificar lo que vas a ofrecer en tu menú de fin de año y en otras reuniones familiares, así como hacer una lista de los regalos que harás a tus seres queridos es una buena forma de reducir tus compras y adquirir únicamente lo que necesitas.

Reutiliza

Busca envoltorios reutilizables

Busca alternativas al papel de regalo para evitar repetir la típica escena de bolsas y bolsas repletas de restos de envoltorios. Reutiliza cajas de papel o telas para envolver los regalos y quien los reciba pueda aprovechar hasta el envoltorio.

Congela lo que sobre de tus cenas

La Navidad es una época en la que, según algunos estudios, se desperdicia un tercio de la comida en los hogares tras las reuniones familiares. Procura reutilizar la comida que sobre y no desperdiciar nada. Puedes congelar lo que no se aproveche durante ese día.

Convierte tus restos orgánicos en compost

Otra de las maneras de aprovechar los restos de comida es utilizarlos para generar abono natural para tus cultivos y plantas. Esto puede hacerse a través de una compostera casera o bien depositando los residuos orgánicos en los contenedores marrones. En La Palma se localizan en El Paso, Los Llanos de Aridane y Fuencaliente.

Dona lo que ya no utilices

Buena parte del espíritu navideño consiste en ser solidario. Aprovecha esta época del año para donar aquello que ya no utilices o necesites a otras personas y alargar así la vida de tus objetos.

Recicla

Recicla todos los envases

Muchas veces los productos que se compran en Navidad vienen con un exceso de embalajes. Clasifica cada uno de los envoltorios y deposítalos en su contenedor correspondiente para reciclarlos.

Cada residuo a su contenedor

Es importante tener claro a qué contenedor va cada uno de los residuos que generamos. Recuerda que el contenedor verde es exclusivamente para el vidrio, el azul para papel y cartón, el marrón para residuos orgánicos y el amarillo para envases, bricks, latas y bolsas de plástico. También existe el contenedor destinado a textiles, juguetes y tapones y otros para el aceite doméstico.

Además, La Palma cuenta con cuatro Puntos Limpios situados en los municipios de Breña Baja, Los Llanos de Aridane, Puntallana y Tijarafe, donde se pueden llevar todo tipo de residuos.

Disminuye en lo posible el volumen que ocupan tus residuos

Al depositar los residuos en el contenedor recuerda que es importante aprovecharlos al máximo. Evita que se desborden plegando las cajas de cartón y los papeles para que ocupen el menor espacio posible. Respecto a las botellas de plásticos y bricks, sácales los tapones para aplastarlas.

Recuerda que puedes consultar todas las recogidas que se llevan a cabo en la isla de La Palma a través de la página web del Consorcio de Servicios de La Palma.