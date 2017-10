“Cruz Roja presta atención a las mujeres que ejercen la prostitución en La Palma”

Cruz Roja Española presta apoyo en La Palma a las mujeres que ejercen la prostitución. El proyecto Servicio de Atención a Personas que Ejercen la Prostitución (SAPEP) comenzó en 2002 en Granada. “Inicialmente el SAPEP se puso en marcha para llevar a cabo acciones integrales de apoyo psicosocial, información, orientación y asesoramiento a las mujeres que ejercen la prostitución, tanto en pisos como en locales”, ha explicado a La Palma Ahora Rebeca Valcárcel Martín, técnica de Intervención Social de Cruz Roja en Los Llanos de Aridane.

“El SAPEP es un proyecto de índole social y en La Palma pretende el acercamiento y la atención a las mujeres que ejercen la prostitución en pisos y locales a nivel insular”, señala Valcárcel Martín, y subraya que según los últimos datos de que se dispone, recabados por la Asociación Infosida en 2012, en la Isla ejercen la prostitución más de 180 personas.

Esta técnica precisa que Cruz Roja interviene “desde la prevención, promoción de la salud y reducción de daños asociados a este servicio con la intención de informar y prevenir la infección por VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), así como mejorar su salud y calidad de vida”. “Se procura, a su vez, el acercamiento, la información y el asesoramiento sobre los recursos existentes en la comunidad, sirviendo de punto de referencia hacia la misma, con el objetivo de posibilitar la integración de las personas que ejercen la prostitución en las zonas donde residen habitualmente”, añade.

Asimismo, Cruz Roja ofrece a través de este proyecto información sobre distintos recursos: sanitarios, sociales públicos y asociativos de la ciudad, comunitarios, municipales y sociales, además de familiarizar a las personas que ejercen la prostitución con el funcionamiento del Servicio Canario de Salud (SCS). También presta asesoramiento sobre recursos jurídicos (permiso de residencia, empadronamiento, etc.) y trabaja en la formación y búsqueda de empleo. “A nivel interno, informamos sobre recursos formativos, como son los proyectos de empleo y atención a los inmigrantes y personas en extrema vulnerabilidad”, precisa Rebeca Valcárcel, y resalta que “los talleres de Prevención y Salud también componen uno de los pilares fundamentales dentro del proyecto, porque la formación es una herramienta necesaria para la adquisición de hábitos saludables que potencien la prevención del VIH y otras ITS, los embarazos no deseados, el autocuidado y la higiene, así como el fomento de la responsabilidad personal en cuanto a salud se refiere”.

“El apoyo psicosocial aporta la atención individualizada en un espacio adecuado para que las mujeres expresen sus dudas e inquietudes, y constituye un momento con alta carga emotiva donde las féminas buscan orientación y apoyo para aquellos elementos que más les preocupan, como una situación de agresión, una posible infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado”, dice Valcárcel. “El proyecto contempla también la entrega de preservativos, puesto que esta es una demanda constante por parte de las mujeres al sentirse más protegidas ante infecciones de transmisión sexual”, destaca.

Cruz Roja trabaja en La Palma con el colectivo de mujeres que ejercen la prostitución desde hace un año. “Nos centramos principalmente en la entrega de material preventivo (preservativos) y apoyo psicosocial en casas donde se ejerce esta práctica”, señala.

Recientemente, Cruz Roja ha recibido una subvención del Cabildo de La Palma, que abarca de octubre a diciembre de 2017, para respaldar esta iniciativa. “Este cambio significativo a nivel económico ha dado lugar a un nuevo objetivo dentro del proyecto en el ámbito de prevención y salud, en el que podremos realizar pruebas de enfermedades de transmisión sexual en un laboratorio a las personas que ejercen la prostitución, además de seguir con los talleres formativos, el apoyo psicosocial, la orientación y el asesoramiento a las mujeres que ejercen la prostitución dentro de SAPEP”, concluye.