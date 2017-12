Las Escuelas Rurales de Fuencaliente y Mazo consideran urgente una normativa específica para las unitarias en la Ley de Educación

Portada el número del periódico escolar 'El Mocán'.

El Colectivo de Escuelas Rurales (CER) de Fuencaliente y Mazo, en la presentación del nuevo número del periódico escolar El Mocán, el 54, señala que “un curso más se asoma nuestro querido periódico escolar a los hogares de las familias que confían en nuestro trabajo”. Explican que “al mismo tiempo que este Mocán ha evolucionado, lo ha hecho nuestro colectivo de escuelas unitarias”. Recuerda que “cuando comenzamos la publicación, en noviembre de 2001, estábamos inmersos en plena lucha por sobrevivir y por definir exactamente cuál era nuestro camino. No existía entonces como ahora el convencimiento de las bondades que nuestro modelo aporta, no estaban por lo menos tan explicitas como ahora, aunque continuamente las nuevas generaciones de maestros deben ir bebiendo del limpio pasado de este modelo para no convertir la Escuela Unitaria en un tipo de centros iguales a los demás, sencillamente porque no lo son, son diferentes”.

Incluso “tenemos reconocida esa diferencia en el acuerdo firmado el 24 de junio de 2014 y en la posterior resolución emitida en base al acuerdo” por la propia Consejería de Consejería del Gobierno de Canarias.

Considera que “hay que aprovechar el espaldarazo que supone el que nuestras escuelas tengan un artículo, el 56, exclusivamente dedicado a ellas, en la Ley Canaria de Educación”. No obstante, añaden que “seguimos sin tener una normativa específica que es urgente que trate, en consonancia al acuerdo firmado, nuestras especificidades, pudiendo, por ejemplo, contar con servicios como comedor, atención temprana y transporte, conseguir estabilidad en las plantillas, formación para el profesorado en metodología de trabajo multigrado, disminuir la carga burocrática, autorizaciones de grupo después del periodo de matrícula y no antes, etc”. Apunta que “esa línea debe seguir siendo trabajada y para ello tienen las nuevas generaciones de maestros y maestras que acceden a este modelo beber de las fuentes, de los orígenes, pero no para anclarse al pasado sino para saber evolucionar con los tiempos, sin abandonar nuestras raíces, porque en ese caso estaremos perdidos”.

Señala que “hoy como antaño la clave está en la información y en el compartir, en preocuparse de indagar por la línea de trabajo que se sigue en otras escuelas unitarias, darse cuenta que hay que afrontar una forma de docencia específica, que hay que trabajar colectivamente por unificar y marcar el camino que solidaria y democráticamente, con participación y debate, debemos y podemos conseguir”. Alega que “el camino está marcado por generaciones anteriores, afrontemos seguir en el mismo, aportando nuestra visión y avanzando en solidaridad y cooperación. Hoy como cuando nació este Mocán, nada está hecho, todo está por descubrir y mejorar, pero no desechemos el trabajo de anteriores generaciones de maestros y maestras, padres y madres, corporaciones locales, que con su compromiso han hecho de nuestro modelo lo que es hoy: un modelo respetado y de prestigio. ¡Sigamos avanzando!”.

El número 54 del periódico escolar El Mocán del Colectivo de Escuelas Rurales (CER) de Fuencaliente y Mazo destaca en sus páginas centrales las Jornadas de los Derechos del Niño organizada por el citado colectivo en el primer trimestre del curso.