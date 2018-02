El Grantecan elabora por primera vez un mapa del campo magnético del gas y el polvo de un agujero negro

Los agujeros negros son objetos astronómicos con una fuerza de gravedad tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de su alcance. Es habitual que las galaxias alberguen uno supermasivo en su centro y la Vía Láctea no es una excepción. Este martes se publica en Monthly Noticies of the Royal Astronomical Society un trabajo que ha utilizado la cámara infrarroja CanariCam, instalada en el Gran Telescopio Canarias (GTC), del Observatorio del Roque de los Muchachos, para elaborar un mapa del campo magnético del gas y el polvo que giran alrededor de ese agujero negro, se informa en nota de prensa.

La luz visible que emiten las fuentes del centro de la Vía Láctea está bloqueada por nubes de gas y polvo. Sin embargo, la luz infrarroja, los rayos X y las ondas de radio, pasan a través de este material. El instrumento CanariCam combina imágenes infrarrojas con un dispositivo de polarización que permite detectar y medir las características asociadas a los campos magnéticos en el Universo.

El mapa infrarrojo de CanariCam cubre una región alrededor de 1 año luz y la polarización de la luz traza las líneas del campo magnético en los filamentos de granos de polvo y gas caliente. “Grandes telescopios como GTC e instrumentos como CanariCam nos permiten ver el recorrido del material alrededor de un agujero negro a 25.000 años luz de distancia y, por primera vez, observar en detalle los campos magnéticos presentes”, afirma Pat Roche, profesor de la Universidad de Oxford y director del equipo que ha creado este mapa. El equipo espera obtener más observaciones del Centro Galáctico para investigar la relación entre el campo magnético, las estrellas, el gas y el polvo en esta zona critica de nuestra galaxia, con la precisión y detalles que proporciona el GTC, cuyo espejo principal de 10,4 metros de diámetro lo convierte en el mayor telescopio óptico e infrarrojo del mundo y le permite revelar los detalles más precisos de las estructuras polarizadas.

CanariCam fue desarrollado en la Universidad de Florida por un equipo dirigido por el profesor Charles Telesco y es el único instrumento en el mundo capaz de medir la polarización en longitudes de onda infrarrojas.

Los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Gran Telescopio Canarias (GTC) forman parte de la red de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) de España.