La Palma se convierte en la capital mundial de la preservación de los cielos limpios y el derecho a observar las estrellas

La Palma celebrará por todo lo alto el décimo aniversario de la Declaración Starlight, un manifiesto internacional que se promulgó en la Isla para preservar la calidad de los cielos nocturnos y el derecho a observar las estrellas en abril de 2007, señala el Cabildo de un comunicado. El Cabildo de La Palma, a través del Área de Turismo, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Fundación Starlight y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, han diseñado un amplio programa de actos que incluye un congreso científico internacional y todo un elenco de encuentros y actividades participativas, culturales, de divulgación y ocio.

El presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, ha destacado que los actos conmemorativos del décimo aniversario de la Declaración Starlight “vuelvan a poner a La Palma en el punto de mira internacional en cuanto que nuestra Isla es el lugar desde el que se promulgó un llamamiento mundial para cuidar y preservar el derecho a disfrutar de la visión del firmamento. En La Palma la sociedad en general, las instituciones públicas y la comunidad científica se han comprometido e involucrado con los fundamentos de esta declaración que, en su décimo aniversario, se revisará y actualizará en La Palma”.

La consejera insular de Turismo, Alicia Vanoostende, se apunta en la nota, ha valorado la repercusión de la Declaración Starlight de La Palma a la que progresivamente se unieron otros territorios del mundo –la mayoría de ellos, destinos y reservas Starlight-, que hoy en día también defienden la preservación de la limpieza del cielo nocturno, entendiendo que éste es un recurso de gran valor para la sociedad. “Es un motivo de celebración y un gran logro de organización que La Palma reúna en este aniversario, y en apenas una semana, a prestigiosos astrónomos, investigadores y representantes de destinos y reservas Starlight, así como de otros lugares donde también se apuesta por el astroturismo. Vamos a desarrollar un amplio programa de actividades que, con la participación activa de la sociedad, confiamos en que sea del agrado de todos”, ha señalado la consejera.

Entre el 18 y el 21 de de abril se celebrará el congreso científico internacional Preserving the Skies: 10th Anniversary of the Starlight Declaration, cuya presidencia de honor ha sido aceptada por SM el Rey Felipe VI, aunque por razones de agenda no podrá estar presente. El encuentro reunirá a profesionales de distintas disciplinas para abordar la protección del cielo desde varios ámbitos: contaminación lumínica, medio ambiente y biodiversidad, turismo astronómico sostenible, nuevas tecnologías e iluminación inteligente de núcleos urbanos. La cita se celebrará en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, y cuenta con el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización Mundial de Turismo (UNWTO), la Unión Astronómica Internacional (IAU), el Cabildo Insular de La Palma, el Gobierno de Canarias, la Reserva de la Biosfera de La Palma, Star4all, la Universidad de La Laguna (ULL) y la propia Fundación Starlight, creada para gestionar los principios y valores de esta Declaración, además del IAC.

Aparte de las ponencias previstas en el congreso, con motivo del aniversario también se han organizado numerosas actividades pensadas para todos los públicos de La Palma. El propio 18 de abril, la Calle Real de Santa Cruz de La Palma será escenario de la inauguración de la Exposición X Anivesario de la Declaración Starligh de La Palmat que coorganiza la Fundación Caja Canarias. En la calle más popular de la capital palmera se podrán ver espectaculares imágenes de alta calidad y gran formato de prácticamente todos los destinos y reservas Starlight del mundo.

Entre el 18 y el 25 de abril la Casa Principal de Salazar albergará simultáneamente tres exposiciones: la que muestra los mejores trabajados presentados al concurso de dibujos para alumnado de Primaria con motivo del aniversario de la Declaración de La Palma; La presencia divina de Andrés Acosta; y Mujeres para una Isla de Estrellas que la Consejería Insular de Asuntos Sociales elaboró el mes pasado para conmemorar el Dia Internacional de la Mujer y que está dedicada a las mujeres que han contribuido con su labor profesional al desarrollo del Observatorio del Roque de Los Muchachos.

El congreso Preserving the skies abrirá sus puertas al público el miércoles 19 a las 19:00 horas cuando el director del Gran Telescopio Canarias (GTC), Romano Corradi, ofrezca una charla abierta titulada Luciérnagas, estrellas y luces de la ciudad.

El 19 y 20 abril, con la colaboración del Festivalito, Festival de las Estrellas, el Cine Teatro Chico –en horario de mañana para escolares- y el espacio cultural Rafael Daranas de CajaCanarias–a las 19:00 horas, abierto al público- acogerá la Muestra de Cine y Estrellas, un pase de largometrajes y cortos dedicados al cielo y las estrellas.

El viernes 21 de abril el Cabildo Insular de La Palma acogerá una reunión con destinos de todo el mundo en los que –al igual que en nuestra Isla- se ha desarrollado especialmente el segmento del astroturismo.

Ese mismo día, la Casa Salazar acogerá a las 17:00 horas la entrega de premios del concurso de dibujos para alumnado de Primaria y, a continuación, una función de títeres especialmente diseñada para la ocasión. La clausura del congreso Preserving the skies tendrá como alicientes la degustación de un menú g-astronómico elaborado por alumnos del departamento de Hostelería y Turismo del IES Virgen de Las Nieves y una serie de actuaciones musicales protagonizadas por alumnado de la Escuela Insular de Música de La Palma, entre las cuales se incluye la interpretación de la pieza musical que Luis Cobiella Cuevas escribió con motivo del Congreso Starlight que se celebró en la Isla hace diez años.

Como momento álgido de las celebraciones de estos días, el 21 de abril La Palma “se apagará” para disfrutar de su cielo nocturno y las estrellas. Con el nombre Apaga la luz y enciende las estrellas, entre las 22 y las 23 horas, habrá una interrupción del suministro eléctrico público en espacios emblemáticos de los 14 municipios de la Isla. Durante una hora, y con la colaboración de numerosas empresas, astrónomos y guías starlight, habrá observaciones guiadas del cielo y las estrellas con telescopios y actividades de ocio como conciertos o recitales.

La recta final de actividades del aniversario de la Declaración Starlight de La Palma incluye un encuentro el día 22 organizado por la asociación Afoto La Palma para fotografiar el atardecer desde El Charcón-Playa Nueva, en Tazacorte; la presentación del Festivalito, Festival de las Estrellas, el día 24 de abril; y la celebración del workshop Design thinking: creatividad e innovación en astroturismo que impartirá Consuelo Verdú y que está organizado por la fundación FYDE CajaCAjanarias.