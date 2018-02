Política Territorial actualiza más de 70.000 hectáreas del mapa topográfico integrado de La Palma

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario, que dirige Nieves Lady Barreto, ha actualizado, a través de la empresa pública Cartográfica de Canarias (Grafcan), más de 70.000 hectáreas, concretamente 70.699, del servicio de mapa topográfico integrado de la isla de La Palma, correspondiente a la campaña 2017. Se trata de la actualización del mapa topográfico de la Isla que databa del año 2013 y que se ha realizado siguiendo el plan de producción aprobado por el Gobierno de Canarias previsto para el pasado año, se informa en nota de prensa.

Este servicio, que los ciudadanos pueden consultar a través del visor web de la empresa pública de Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) ( http://visor.grafcan.es), en el apartado de ‘Cartografías Básicas’, se ofrece como un producto online que contempla representación gráfica de elementos que forman el mapa topográfico integrado tales como relieve y altimetría (curvas de nivel, puntos acotados, etc.), edificación y construcciones (edificios, depósitos, invernaderos, entre otras), viales y elementos urbanos (autopistas, carreteras, calles, portales, zonas delimitadas, etc.), vegetación (zonas arboladas, zonas ajardinadas...), hidrografía (barrancos, acequias, charca, embalse, etc.) y toponimia.

La actualización corresponde a dos cartografías: la de escala 1:5.000, que se ha realizado a partir de un vuelo alto digital a 22,5 centímetros/píxel ejecutado en junio de 2016 y que actualiza las 70.699 hectáreas, y otra más detallada de 5.290 hectáreas de las 70.699 antes indicadas, que corresponden a zonas urbanas de la cartografía 1:1.000. Esta última se ha realizado a partir de un vuelo bajo digital a 8,4 centímetros/píxel ejecutado en septiembre de 2016.

Un mapa topográfico es una representación gráfica detallada y precisa del relieve, generalmente mediante curvas de nivel y otros elementos, naturales y artificiales o construidos por el hombre, de un área extensa del territorio.

Los mapas topográficos se elaboran a partir de imágenes aéreas y el Mapa Topográfico Integrado de Canarias representa cartografías de dos escalas y por tanto utiliza dos vuelos para su elaboración: un vuelo bajo para las zonas urbanas de cada isla y otro vuelo alto. Se realiza mediante la aplicación de procesos de apoyo de campo, aerotriangulación, restitución fotogramétrica, edición digital y controles de calidad cartográficos.

El principal exponente de la estrategia de difusión de información geográfica y territorial del Archipiélago es el Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN), que engloba servicios y productos sobre información territorial a los que se accede a través de distintas plataformas web, entre las que se encuentran la mencionada Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (www.idecanarias.es) y el Servicio de Venta y Descarga de Información Territorial (http://tiendavirtual.grafcan.es).

Cartográfica de Canarias es la entidad responsable de llevar a cabo las actividades de planificación, producción, explotación, difusión y mantenimiento de información geográfica y territorial de Canarias conforme a las directrices y política geográfica del Gobierno de Canarias. Se trata de un servicio especializado del Ejecutivo canario que se constituyó como sociedad anónima por unos principios de eficacia técnica y agilidad administrativa.