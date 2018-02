El Servicio Canario de Salud “tomará las medidas oportunas” contra el médico de Garafía que dio positivo en un test de drogas

El gerente de los Servicio Sanitarios del Área de Salud de La Palma, José Izquierdo Botella, ha manifestado a este digital que “se tomarán las medidas oportunas y necesarias” contra el médico de guardia de Garafía que dio positivo en un test de drogas en un control realizado por agentes de Policía Local del municipio. No obstante, reconoció que “todavía no tenemos conocimiento oficial del caso, que ocurrió en enero, porque el Ayuntamiento no nos lo ha comunicado aún, pero ya he mantenido una conversación con el alcalde y me transmitió que nos hará llegar una comunicación oficial”.

“Desde que se reciba esa comunicación y se compruebe oficialmente que dio positivo en un test de droga mientras estaba de guardia, se adoptarán las medidas correspondientes, que nadie lo ponga en duda”, aseguró.

La Policía Local de Garafía informó este lunes que ha abierto un expediente sancionador al médico de guardia del municipio por consumo de drogas.

Explica que en el marco de un acuerdo de colaboración con la Consejería de Emergencias y Participación Ciudadana del Cabildo de La Palma, ha sido cedido un Drogotest (un test de drogas) para “completar la dotación de material que plantillas pequeñas de la Policía Local no pueden asumir directamente, complementando con ello los servicios que por Ley le son encomendados”.

Subrayan que “gracias a estos convenios de colaboración se ha podido dar respuesta a una problemática especialmente grave que se venía reclamando desde hacía más de dos años, tanto por parte de los vecinos del municipio como por la propia Alcaldía”. “El pasado mes de enero se ha interceptado al médico de guardia, mientras se encontraba de servicio, en control rutinario, cuando regresaba de fuera de su demarcación sanitaria donde debía estar prestando sus funciones. En tal control se ha podido comprobar lo que ya se sospechaba y que hasta entonces no había podido ser probado fehacientemente por falta de medios, realizándose prueba de drogas al facultativo y arrojando un resultado positivo en dos tipos de drogas diferentes”, afirma el comunicado de la Policía Local de Garafía. “Por este motivo, se ha realizado el correspondiente expediente sancionador, el cual ya es firme y del que se dará comunicación a los responsables del Servicio Canario de Salud para que adopten las medidas necesarias”, remarcan.

“Hay que destacar que por parte de esta Policía Local se han levantado a este facultativo actas y diligencias judiciales, y se han realizado informes por dejar al municipio descubierto sanitariamente, al Servicio Canario de Salud, sin que hasta ahora se tenga constancia de la toma de medida alguna, esperando que con este servicio se dé una solución a un problema de cobertura sanitaria municipal demandada por la ciudadanía y responsables políticos y que hasta el momento había sido infructuosa”, concluye.