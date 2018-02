Suspenden de nuevo la celebración del Día de la Paz en la capital

El Colectivo de Escuelas Unitarias de la zona este de La Palma ha aplazado de nuevo la celebración del Día de La Paz que tenía programada, tras suspenderse el pasado 30 de enero, para este lunes en las calles Real y Anselmo Pérez de Brito de Santa Cruz de La Palma.

En una nota remitida en la tarde de este domingo señala que “desde el viernes vimos la imposibilidad de realizar la actividad este lunes, día 5, como habíamos anunciado” ya que al “estar lloviendo el viernes no se podían cargar las estructuras-trabajos de cada colegio, corriendo el riesgo de que se estropeara el buen trabajo realizado”. También porque “las previsiones para este lunes no nos aseguran que no nos vaya a llover y, por poco que lo haga, no podemos arriesgarnos a movilizar tanta gente”. Por eso, apunta, “queda a expensas de tomar una decisión. Esta la tomaremos en la reunión de nuestro Colectivo en el Colegio de Lodero el lunes por la tarde”.