Las firmas Waleska Morín y Diazar brillan en Gran Canaria Bridal Collection

La pasarela nupcial y de ceremonias Gran Canaria Bridal Collection 2017 ha acogido la puesta de largo de las firmas pertenecientes al recién creado sello palmero Isla Bonita Moda, se informa en nota de prensa.

Esta es la primera de las múltiples acciones que se desarrollarán en colaboración con Gran Canaria Moda Cálida y que se estructuran en una amplia agenda incluida en el primer Plan Insular de Moda de La Palma.

Un momento del desfile de los diseños de Diazar.

Jordi Pérez Camacho, consejero de Promoción Económica del Cabildo Insular de La Palma y el equipo de Isla Bonita Moda acompañaron a los jóvenes creativos que respiraban cierto nerviosismo ante su primera acción importante fuera de La Palma. “Este tipo de acciones contribuyen a posicionar y promocionar las firmas pertenecientes a Isla Bonita Moda, promoviendo su crecimiento y dotando a los creativos de la experiencia de participar en pasarelas profesionales con diseñadores consolidados en el mercado regional.

Crístofer Pérez y Jonathan Díaz, directores creativos de Diazar reconocieron sentirse entusiasmados con la oportunidad que les brinda Isla Bonita Moda de participar en acciones tan importantes para una firma que acaba de nacer. “Para nosotros la ruta marcada por el sello de moda durante esta temporada es impresionante, dándonos la oportunidad de mostrar nuestras colecciones ante cientos de clientes potenciales”, han asegurado.

Diseños de Waleska Morín en Gran Canaria.

Por su parte, Waleska Morín, diseñadora de la firma que lleva su nombre, ha asegurado que lleva semanas esperando este momento con cierto nerviosismo puesto que para su marca esta oportunidad se traduce en un impacto social y mediático que no esperaba obtener hasta pasados muchos años. ”La presentación de Isla Bonita Moda ha generado una expectación increíble, mi teléfono no ha parado de sonar durante estos días solicitándome entrevistas y vestidos de mi última colección”, añadió la joven mientras verificaba los looks de sus modelos en el backstage.

Diseños de la firma palmera Diazar.

A la cita acudieron también Marc Castignani y Daniela Fernández en calidad de modelos oficiales de Isla Bonita Moda, luciendo las creaciones más vanguardistas de las firmas palmeras en la pasarela grancanaria. Ambos jóvenes reconocían, días antes, sentirse entusiasmados con la idea de representar a La Palma en los eventos de moda que tendrán lugar de cara al 2018, siendo partícipes de la primera iniciativa de este calado en la isla. “No esperábamos que nuestra participación en el Isla Bonita Love Festival fuera a abrirnos tantas puertas de cara al sector de la moda y al desarrollo de nuestra carrera”, reconocían.

Colecciones que hablan por sí solas

Waleska Morín presentó su colección La Quinta Estación inspirada en la floración de los almendros en flor, un espectáculo de color en el que predominan los tonos rosa palo y el blanco. Imágenes de los almendros en flor recorren su propuesta mediante el empleo de transparencias, bordados artesanales con flecos que emulan los divertidos años 20 y que están presentes en faldas y chaquetas. Los volantes dibujan las líneas curvas de los vestidos y pantalones, empleando apliques y plumas que aportan distinción a una colección juvenil y vanguardista.

Waleska Morín posa con dos modelos.

Por su parte Diazar vistió de largo con una colección titulada Atenea cargada de guiños helénicos fácilmente identificables. La mayoría de las piezas de la colección tienen como objetivo destacar la figura femenina, marcando la cintura, resaltando las caderas e insinuando el escote. Para ello la firma hace uso de faldas lápiz, trajes de quillas que se ajustan al cuerpo hasta la rodilla y corpiños con escote corazón o palabra de honor atados al cuello y con espaldas descubiertas.