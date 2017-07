El 85,42% del alumnado de La Palma superó la nueva prueba de acceso a la universidad en la convocatoria de julio

Un total de 652 personas ha logrado superar la fase general de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) celebrada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife entre el 5 y el 7 de julio, sobre un total de 770 inscritos, lo cual equivale a un porcentaje del 87,75% de aprobados. 91 fueron calificados como no aptos y 27, no presentados, informa la Universidad de La Laguna (ULL). En La Palma, de los 51 inscritos aprobaron 41 (85,42%), suspendieron 7 y dejaron de presentarse 3.

Por opciones, indica la ULL en una nota de prensa, en la de Artes se inscribieron 31 personas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de las cuales aprobaron 28, que suponen el 96,55% sobre el total, 1 resultó no apta y 2 no se presentaron. En Ciencias se matricularon 418, de las cuales 359 fueron aptas (89,30%), no aptas 43 y 16 no se presentaron.

En cuanto a las especialidades de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales hubo 209 inscritos, de los cuales aprobaron 161 (80,10%), suspendieron 40 y no se presentaron 8, mientras que en el itinerario de Humanidades, de los 112 inscritos, aprobaron 104 (93,69%), suspendieron 7 y solamente uno dejó de examinarse.

Por islas, en Tenerife la tasa de aprobados fue del 87,811%, correspondiente a 598 personas sobre un total de 704 presentadas, con 83 suspensos y 23 no presentados. En La Palma, de los 51 inscritos aprobaron 41 (85,42%), suspendieron 7 y dejaron de presentarse 3. En La Gomera la tasa de éxito fue del 100%, ya que aprobaron los 10 inscritos y solo hubo un no presentado. Y en El Hierro, de 5 inscritos aprobaron 3 (75%), hubo un no apto y otro no presentado.

En la nota de la ULL se apunta que “este alumnado podrá solicitar plaza en el periodo extraordinario de preinscripción de la Universidad de La Laguna, que se abrirá a principios de agosto, en una fecha que se anunciará próximamente, dado que el periodo ordinario ya cerró su plazo de admisión de solicitudes y, en estos momentos, se está procediendo a configurar la primera lista de adjudicación de plazas”.