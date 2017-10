“La donación de médula es un paso que todos podemos dar para salvar vidas”, ha asegurado este lunes en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma el atleta de ultrafondo canario Marcos Yánez, que protagoniza el documental No solo 18 horas, un proyecto audiovisual que relata la batalla contra la leucemia y la lucha constante por sobrevivir a la que se enfrentan las personas que padecen esta enfermedad. En un acto de valentía, Marcos diseña un trazado sobre un terreno hostil e inhóspito de Islandia donde las condiciones climatológicas son extremadamente duras y variables.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, junto al Teatro Cine Chico, organizó la proyección del documental de Pedro Cubiles, un relato cinematográfico que recoge la gesta de Marcos Yánez de correr 120 kilómetros en solitario en Islandia.

Yánez ha contado que su padre falleció en 2014 a causa “de esta trágica enfermedad”. “18 horas fue el tiempo que invertí en acabar a aquella aventura en Islandia, muy dura, en un país gélido y muy difícil dibujar la ruta porque te encuentras con muchos fenómenos atmosféricos que no controlas, e imagínate cómo puede ser ese frío para un canario”. “Creé en un mapa una aventura en la que me encontraba en modo competición durante muchos años atrás para dar un mensaje claro y único que era no solo llegar a la meta sino también concienciar a la población sobre la donación de médula, que es muy sencilla y es un paso que todos podemos dar para salvar vidas”, ha explicado.

El documental, ha asegurado, “sigue atravesando corazones y fronteras tanto a personas como a familiares de enfermos, sigue inspirando para dar fuerza a su vida; en un formato de 65 minutos el público ve que con poco podemos hacer mucho”, asegura.