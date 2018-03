Fallece el poeta que ayudó a encontrar la fosa franquista del Pino del Consuelo

El poeta Melo Pérez.

Ha fallecido el poeta Melo Pérez (Melito), natural de Montes de Luna, en Villa de Mazo, el hombre que ayudó a encontrar la fosa del Pino del Consuelo, en Fuencaliente, donde se ocultaron varios cuerpos de asesinados por la represión franquista. Melo transmitió a los familiares de los desaparecidos lo que su padre le había contado cuando era niño y transitaba por aquella zona del pinar. “A mí me desapareció un hijo en el mar y también me gustaría que si alguien lo encontrara me lo dijera”, comentó en una ocasión a los periodistas junto a la fosa común del Pinto de Consuelo mientras se llevaban a cabo las tareas de excavación, que seguía a diario.

El Ayuntamiento de Villa de Mazo informa en su página de Facebook que “la décima canaria despide a Melito Pérez Díaz, poeta de la cultura tradicional improvisada de La Palma”. Destaca que “era una buena persona y excelente versador, con gran capacidad para improvisar y cantar décimas espinelas. Permanecerá en la memoria de todos con sus poesías”, asegura el alcalde, José María Pestana. “Mazo lamenta su pérdida”, concluye.