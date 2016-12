Los alumnos del IES Alonso Pérez Díaz de la generación del 59 homenajean al veterinario Antonio Fernández

Los alumnos del IES Alonso Pérez Díaz de Santa Cruz de La Palma de la generación del 59 han celebrado este miércoles un almuerzo navideño en un restaurante de la capital, con medio centenar de comensales, en el que han homenajeado a uno de sus compañeros, el prestigioso veterinario e investigador Antonio Fernández, quien precisamente acaba de ser designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas como Presidente de Honor.

Fernández, Premio Canarias de Investigación, distinción que recibió con 48 años, dirige un Grupo de Investigación de Cetáceos que ha sido líder de comunicaciones en los últimos diez años. Es, además, miembro del Colegio Europeo de Patología Veterinaria, de la Sociedad Alemana de Patología Veterinaria, del Colegio Europeo de Medicina de Zoológico (Sanidad de Poblaciones silvestres), de la Sociedad Europea de Cetáceos (UE), de la Sociedad de Mamíferos Marinos (USA), de los Comités Científicos de Reservas Mundiales de la Biosfera (Unesco) de La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura, y experto y líder de grupo en la Comisión Ballenera Internacional.

Los alumnos de la generación del 59 este miércoles en la plaza Santo Domingo. Foto: JOSÉ AYUT.

Antonio Fernández ha manifestado a La Palma Ahora que el homenaje que le han rendido este miércoles sus compañeros de la generación del 59 “me ha emocionado”. “Una de las mayores alegrías es que faltan muy pocos”, ha subrayado. “Cuando hoy los he visto a todos, he pensado cómo hemos cambiado -porque somos personas que hemos pasado de un siglo a otro- y cómo ha cambiado la Isla”, ha dicho.

“El regalo que ellos me han hecho a mí se lo he dedicado yo a nuestros padres y abuelos, porque sin ellos no estaríamos hoy aquí, y mucho mejor de lo estuvieron ellos; por todos sus esfuerzos, por dejarnos algo mejor”, señaló. “He recordado todo lo que han hecho por nosotros para poder llegar aquí, y ahora nosotros debemos luchar para que nuestros hijos tengan, como mínimo, algo más que nosotros”, añadió.

Respecto a su relación con los compañeros de la generación del 59, destacó que “aunque no nos vemos muy a menudo, todos sabemos que podemos echar mano unos de otros en cualquier momento”.