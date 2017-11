“Hay que lograr que los jóvenes palmeros formados puedan volver a su tierra”

El título que le acaban de conceder de Embajadora de Buena Voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma le ha dado más fuerza aún a la historiadora y egiptóloga palmera Milagros Álvarez Sosa. “Esta distinción lo que hace es envalentonarme aún más para seguir la línea que me he marcado de superación con cada proyecto que inicie”, ha asegurado en una entrevista con La Palma Ahora.

Mila, natural de Los Llanos de Aridane, es licenciada en Historia por la Universidad de La Laguna y doctora en Historia Antigua en la rama de Egiptología. Actualmente, es investigadora colaboradora del Museo Arqueológico-Instituto Canario de Bioantropología de Tenerife y directora de la Misión Arqueológica Canaria-Toscana (Min Projet) que, en colaboración del Ministerio de Antigüedades de Egipto, excava dos tumbas en el Valle de los Nobles de Luxor. Asimismo, es autora de varios libros.

-¿Qué supone el título de 'Embajadora de Buena Voluntad de la Reserva de la Biosfera de La Palma'?

-Un honor y mucha emoción. Cuando me fui con 18 años de La Palma a Tenerife a estudiar te llevas la esencia palmera dentro. Con el tiempo he visitado muchos lugares en el mundo y he tomado contacto con muchas culturas y, por mucho que me hayan maravillado, ninguna eclipsa los sentimientos que te produce el lugar donde naces, donde creces y donde tienes a tu familia. Como palmera, cualquier cosa que venga de mi isla supera todo lo bueno que te pueda suceder en otro lugar. Este título lo que me hace es envalentonarme aún más a seguir la línea que me he marcado de superación con cada proyecto que inicie. Si me lo permites, quiero aprovechar este medio para hacer también una reflexión que estoy segura de que muchos estudiantes de la Isla comparten. Cuando nos dicen que La Palma es bonita, que es un lujo vivir aquí, que tiene encanto, que no les importaría vivir aquí… todos nos crecemos y nos sentimos orgullosos de ella pero sin dejar de sentir una tristeza en el interior que casi siempre intentamos esconder: en nuestra tierra no tenemos las posibilidades que podemos tener fuera y es muy pequeño el porcentaje de los que se van a estudiar y vuelven. Esto tenemos que solucionarlo.

-¿En qué proyectos trabaja actualmente?

-Ahora mismo estoy preparando con mis colegas italianos nuestra próxima campaña en Egipto con nuevos retos. También me encuentro sumergida con mi colega italiana en un trabajo de investigación muy interesante en Ghana. En Canarias estoy llevando a cabo un proyecto del que me siento muy orgullosa ya que La Palma y su patrimonio están presentes. Soy la responsable de la colección de antigüedades del palmero Cayetano Gómez Felipe (1902-1978), que podrá ser visitada el año que viene en su casa del siglo XVII en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, junto a la iglesia de La Concepción. Esta Casa Museo permitirá realizar un viaje en el tiempo a través de los objetos, en un periodo de la historia de Canarias entre el siglo XVI y principios del XX. Se trata de un proyecto muy especial como historiadora, pues la hija del coleccionista, María Remedios Gómez García, ha depositado su confianza en mí para dar luz a este tesoro que se hallaba dormido durante años. Es una auténtico reto. Estoy convencida de que este lugar enriquecerá la oferta cultural en las Islas, abriendo un nuevo camino en la educación y el conocimiento de otros periodos de la Historia de Canarias.

-¿Qué planes tiene para un futuro inmediato?

-Seguir con mi investigación en Egipto, aunque desde hace unos años estoy trabajando en la sensibilización por nuestro patrimonio a través de mi trabajo en temas culturales y de educación. Mi interés es crear estrategias de acercamiento de los jóvenes canarios a su historia y costumbres. De ahí que siga con mis publicaciones de historia con una metodología que ha dado muy buenos resultados. Después del libro Momias. El secreto de su vida eterna, me estoy embarcando en el segundo tomo: Orígenes. También me interesa mucho el turismo cultural y ya estoy trabajando en ello. A quienes nos visitan tenemos que ofrecerles la posibilidad de disfrutar de nuestro cielo, paisaje y costumbres, así como del conocimiento de nuestra historia y patrimonio.