Los municipios limítrofes de La Palma podrán compartir la policía local

Los municipios limítrofes del Archipiélago podrán mancomunar el servicio de Policía Local cuando entre en vigor la modificación de Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, que está previsto que se publique en los próximos 15 días, según ha asegurado a La Palma Ahora la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

El 57% de las 86 comisarías de la Policía Local en Canarias no presta servicios nocturnos, según un estudio realizado por la Agrupación de la Policía de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (CCOO). En La Palma, solo Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane cuenta con agentes durante la noche. “Es verdad que hay deficiencia de policías locales en La Palma y en Canarias en general, no todas las plantillas tienen incorporado el personal que requieren, pero toda la culpa no se le puede echar a los ayuntamientos porque venimos de una época en que las contrataciones estaban prohibidas, no se permitía sacar oposiciones”, ha recordado la consejera. “En 2011, cuando llegó Rajoy al Gobierno, la Ley de Presupuestos Generales del Estado prohibió todas las contrataciones y oposiciones, incluso en temas se seguridad”, subrayó. “Y si ya había una deficiencia con anterioridad a esta fecha, todos estos años hasta la actualidad han venido a ahondar en la deficiencia de policías locales en Canarias”, añadió.

“Estamos trabajando en la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que es del año 1987, llevamos dos años negociando en la Comisión de Coordinación de Policías Locales en la que están representadas la Federación Canaria de Municipios (Fecam), los sindicatos policiales y la Dirección General de Seguridad y Emergencias, y vamos a iniciar ya el trámite con la consulta pública”, dijo Barreto.

Destacó que “la Ley tiene dos medidas que facilitarán la incorporación de policías locales; una, la que permite la mancomunidad de municipios limítrofes para poder prestar un servicio de policía, lo que posibilitaría la prestación de un servicio nocturno y beneficiaría a los municipios más pequeños, que quizás tengan más carencias de policías”. La otra es “la posibilidad de que la convocatoria de oposiciones se solicite a la propia Dirección General de Seguridad y Emergencia y sea este organismo el que convoque las oposiciones que los ayuntamientos le vayan solicitando para que todos los trámites administrativos que se requieren sea una tarea del Gobierno de Canarias y no de los ayuntamientos”, explicó. “Estas dos medidas permitirán que los ayuntamientos puedan incorporar policías de manera más ágil”, aseguró.

La Ley también establece una medida “para los concursos de traslado, que es el sistema que suelen utilizar los municipios con mayor número de habitantes, en vez de sacar convocatoria de oposiciones; aquí hacemos una regulación distinta para que los pequeños no sean siempre los más perjudicados”, resaltó.

Nieves Lady Barreto se mostró convencida de que “la situación mejorará considerablemente una vez que aprobemos la Ley de Coordinación de Policías Locales, tan solo con la posibilidad de que los municipios puedan unir sus policías, prestar un servicio conjunto, más eficiente y durante más horas, incluso las 24 horas”. “Esto permitirá que en La Palma no solo Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane tengan un servicio nocturno sino también otros municipios”, afirmó.

La ausencia de servicio nocturno de policía local en doce de los 14 municipios de la Isla no es, en opinión de la consejera, “sinónimo de inseguridad, eso hay que dejarlo muy claro”, remarcó. “Están también los agentes de la Guardia Civil y, en el caso de Santa Cruz de La Palma, los de la Policía Nacional; si la policía local trabaja por la noche el servicio lógicamente será más eficiente pero de ninguna manera actualmente se puede hablar de inseguridad”, concluyó.